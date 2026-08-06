Vowles envía un mensaje desafiante en medio de las dificultades de Williams en la F1 2026

El director del equipo Williams, James Vowles, ha compartido un mensaje desafiante mientras la Formula 1 hace una pausa de verano, insistiendo en que "los cambios positivos están enmascarados" tras un difícil comienzo del ciclo reglamentario de 2026.

La escudería de Grove se sitúa actualmente novena en el campeonato de constructores con 11 puntos. A pesar de contar con una alineación de pilotos muy valorada con Carlos Sainz y Alex Albon, Williams no ha logrado sumar ningún punto desde el Gran Premio de Mónaco en junio.

El FW48 se ha visto afectado por problemas de equilibrio y exceso de peso, un efecto dominó de los retrasos de producción que obligaron al equipo a perderse los test privados en Barcelona a finales de enero.

En redes sociales, Vowles reconoció el claro déficit en pista, pero elogió el progreso de la fábrica fuera del circuito. "Hoy marcó el comienzo de nuestro parón de verano. Un bienvenido parón obligatorio de F1, que proporciona a los equipos la posibilidad de recargar energías," escribió el británico en su cuenta de Instagram.

"Aunque los resultados en pista no reflejan el trabajo entre bastidores, el descanso llega en buen momento y es muy necesario. Hemos estado trabajando increíblemente duro todo el año para asegurarnos de hacer todo lo posible para volver a una posición en los puntos.

"Nos tomaremos este tiempo para descansar, mientras también reflexionamos sobre las áreas en las que mejorar. Nuestro compromiso con vosotros es que haremos todo lo que podamos para encontrar cada milisegundo disponible."

Aunque Williams progresó con las mejoras introducidas en el Gran Premio de Miami, el equipo sigue teniendo dificultades en la parte trasera de la parrilla. En el Gran Premio de Hungría, ambos coches fueron eliminados en la Q1 y terminaron 17º y 18º. Audi luego lo adelantó en el campeonato de constructores con los dos puntos sumados por Nico Hulkenberg.

A pesar de ello, Vowles se mantiene firme en que las mejoras estructurales dentro de las operaciones del equipo acabarán dando resultados. "Muchos de los cambios positivos están enmascarados; hay avances sólidos que ayudarán año tras año. Volveremos con energía y listos para terminar el año con fuerza," concluyó.

La F1 regresará con el Gran Premio de los Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

También lee: Fórmula 1 Albon descarta un avance significativo de Williams con las mejora que prepara para Bakú