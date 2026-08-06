Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1

Vowles envía un mensaje desafiante en medio de las dificultades de Williams en la F1 2026

James Vowles insiste en que Williams está logrando avances significativos entre bastidores pese a su difícil inicio de la temporada 2026 de Formula 1.

Lydia Mee
Publicado:
James Vowles, Williams

El director del equipo Williams, James Vowles, ha compartido un mensaje desafiante mientras la Formula 1 hace una pausa de verano, insistiendo en que "los cambios positivos están enmascarados" tras un difícil comienzo del ciclo reglamentario de 2026.

La escudería de Grove se sitúa actualmente novena en el campeonato de constructores con 11 puntos. A pesar de contar con una alineación de pilotos muy valorada con Carlos Sainz y Alex Albon, Williams no ha logrado sumar ningún punto desde el Gran Premio de Mónaco en junio.

El FW48 se ha visto afectado por problemas de equilibrio y exceso de peso, un efecto dominó de los retrasos de producción que obligaron al equipo a perderse los test privados en Barcelona a finales de enero.

En redes sociales, Vowles reconoció el claro déficit en pista, pero elogió el progreso de la fábrica fuera del circuito. "Hoy marcó el comienzo de nuestro parón de verano. Un bienvenido parón obligatorio de F1, que proporciona a los equipos la posibilidad de recargar energías," escribió el británico en su cuenta de Instagram.

"Aunque los resultados en pista no reflejan el trabajo entre bastidores, el descanso llega en buen momento y es muy necesario. Hemos estado trabajando increíblemente duro todo el año para asegurarnos de hacer todo lo posible para volver a una posición en los puntos.

 

"Nos tomaremos este tiempo para descansar, mientras también reflexionamos sobre las áreas en las que mejorar. Nuestro compromiso con vosotros es que haremos todo lo que podamos para encontrar cada milisegundo disponible."

Aunque Williams progresó con las mejoras introducidas en el Gran Premio de Miami, el equipo sigue teniendo dificultades en la parte trasera de la parrilla. En el Gran Premio de Hungría, ambos coches fueron eliminados en la Q1 y terminaron 17º y 18º. Audi luego lo adelantó en el campeonato de constructores con los dos puntos sumados por Nico Hulkenberg.

A pesar de ello, Vowles se mantiene firme en que las mejoras estructurales dentro de las operaciones del equipo acabarán dando resultados. "Muchos de los cambios positivos están enmascarados; hay avances sólidos que ayudarán año tras año. Volveremos con energía y listos para terminar el año con fuerza," concluyó.

La F1 regresará con el Gran Premio de los Países Bajos del 21 al 23 de agosto.

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Briatore no entiende por qué Alpine no gana: "No sé por qué no podemos vencer a McLaren o Ferrari"
Artículo siguiente Domenicali abre la puerta a Alemania, pero solo se está barajando un circuito como opción

Top Comments
More from
Lydia Mee

Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego

Fórmula 1
Fórmula 1
Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego

Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari

Emerson Fittipaldi explica por qué la rivalidad entre Antonelli y Russell es positiva para la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Emerson Fittipaldi explica por qué la rivalidad entre Antonelli y Russell es positiva para la F1
More from
Williams

Albon descarta un avance significativo de Williams con las mejora que prepara para Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Albon descarta un avance significativo de Williams con las mejora que prepara para Bakú

Vowles quita culpa a Sainz por el choque con Piastri en Hungría y apunta a Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Vowles quita culpa a Sainz por el choque con Piastri en Hungría y apunta a Alonso

Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Fórmula 1
Fórmula 1
Test Pirelli Hungría
Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996

Últimas noticias

Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Valtteri Bottas celebra un gran éxito en ciclismo de montaña durante el parón veraniego

NASCAR modifica las normas relativas a las pausas entre etapas para acortar los periodos de bandera amarilla

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
NASCAR modifica las normas relativas a las pausas entre etapas para acortar los periodos de bandera amarilla

Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Emerson Fittipaldi respalda a Hamilton en su lucha por el título de F1 con Ferrari

Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar