Vowles destaca que el evento en Madring no fue "caótico" pese a su debut en la F1

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha respaldado a Madrid para convertirse en uno de los eventos destacados de la Fórmula 1, pese a un complicado Gran Premio de España inaugural en el circuito.

La F1 visitó el flamante circuito Madring el pasado fin de semana. Aunque los nuevos trazados urbanos suelen afrontar problemas logísticos iniciales, Vowles elogió a los organizadores del evento.

"Ante todo, enhorabuena a los organizadores", dijo el jefe del equipo Williams durante el último episodio de The Vowles Verdict. "Es el primer año del gran premio, y normalmente eso solo significa que el evento es un poco caótico, pero no fue el caso en Madrid.

"De hecho, lo que diría es que puede ser una de las carreras a seguir en el futuro. A media hora del centro de la ciudad, una capital, 10 minutos, creo, si se toma el metro como consecuencia de ello.

"Un espacio enorme, probablemente 10 veces más espacio del que normalmente tendríamos disponible, lo que tiene pros y contras. Los pros significan que puedes meter a más gente. Los contras, desgastas la suela de los zapatos caminando entre las dos arenas diferentes y hasta los coches".

La carrera no estuvo exenta de críticas, sin embargo. Al circuito le faltaron oportunidades de adelantamiento, lo que llevó a muchos a sostener que se necesitan cambios para 2027 para hacer la carrera más emocionante.

"En cuanto al trazado en sí, como vieron, muy técnico, y todos los pilotos comentaron que fue un reto difícil para ellos, un reto disfrutable para ellos", continuó Vowles.

"Pero la carrera también se resintió ligeramente, y estoy seguro de que los organizadores del circuito estudiarán cómo pueden mejorar eso para el próximo año.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Para nosotros, un gran premio difícil; sabíamos que iba a ser difícil al afrontarlo. Simplemente está exagerando los problemas que tenemos en este momento y no hemos añadido rendimiento al coche desde hace demasiado tiempo y hemos retrocedido en relación con los equipos que nos rodean.

"Si ahora me centro en los detalles que quizá hayan visto con los compuestos más blandos, el blando y el medio, tuvimos graining, y es ahí donde el neumático de repente empieza a perder mucho más rendimiento en cada vuelta. Notable en las tandas largas, no en condiciones de clasificación.

"Pero el neumático duro, sin embargo, fue un neumático, como vieron con varios coches, que podía aguantar prácticamente toda la carrera. Estaba realmente al límite, pero justo del lado bueno. Eso significa que Pirelli ha hecho un muy buen trabajo llevando los neumáticos adecuados al evento.

"También significa que el circuito, el asfalto, estaba en buen estado para ello también. Como dije, el principal problema real es: veamos cómo podemos conseguir más adelantamientos en los próximos años. Por lo demás, bien hecho. Brillante primera carrera".

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