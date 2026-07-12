James Vowles apunta a un reseteo de Williams para el GP de Bélgica de F1: "Volver con fuerza"

El director del equipo Williams, James Vowles, ha prometido que la escudería de Grove "se reseteará y volverá con fuerza" en el próximo Gran Premio de Bélgica, mientras el equipo busca recuperarse de una carrera en casa complicada.

Tras un difícil Gran Premio de Gran Bretaña que dejó más preguntas que respuestas sobre el último paquete de mejoras del equipo, Williams está llevando a cabo actualmente una revisión interna.

Hablando en su informe posterior a la carrera The Vowles Verdict, Vowles arrojó luz sobre la mentalidad del equipo mientras se prepara para las exigencias únicas del circuito de Spa-Francorchamps.

Antes de dirigirse al bosque de las Ardenas, Vowles subrayó la importancia de comprender el déficit de rendimiento actual.

"Hacemos balance de todo lo que sabemos que está impulsado por datos y es factual, pero, a la inversa, creamos grupos de incógnitas, de las cuales hubo varias y algunas más saliendo de Silverstone de las que teníamos anteriormente", explicó el británico.

"Luego eliminas todos los elementos a los que podemos dar respuestas o aportar algunos datos, y te centras solo en esos elementos clave, y eso nos impulsará en una dirección hacia adelante.

"Todo eso tiene un impacto directo en lo que haces en el futuro, tiene un impacto directo en cómo das forma o modificas el rendimiento que llevas a la pista en un estado futuro. Pero si no entiendes el ahora, no puedes modificar el futuro."

James Vowles, Williams Photo by: CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

De cara a la 10ª ronda de la temporada, Vowles señaló los desafíos del famoso circuito. "Ahora tenemos Bélgica. Y es, para los pilotos, uno de sus favoritos; si no para muchos de ellos, su pista favorita", añadió.

"Y puedo ver por qué. Tienes ese clásico Eau Rouge a fondo, donde antes nunca se hacía a fondo y se convirtió en eso a medida que añadimos cada vez más rendimiento al coche. Tienes varios puntos de adelantamiento. Es un desafío.

"Pasas por el sector 1 y el sector 3, que en realidad tienen que ver en gran medida con la velocidad en recta, pero luego el sector 2 es una parte técnica muy complicada del circuito. Así que es un equilibrio realmente bonito entre los tres sectores."

Vowles añadió que el clima impredecible supondría un desafío adicional, pero se mantuvo optimista de que le daría a Williams la oportunidad de "volver con fuerza" en Bélgica.

"El clima suele ser un desafío. Reconozco que, en este momento, estamos en una ola de calor. En Bélgica, puede que no sea el caso. Así que veamos si acabamos teniendo nuestro primer gran premio en mojado de 2026 como resultado de ello. Pase lo que pase, para mí, disfruto ir allí.

"Disfruto ir allí porque es un desafío que no se parece a la mayoría de los otros circuitos del calendario. Y es una oportunidad para resetearnos y volvamos con fuerza."

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