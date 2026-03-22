Verstappen y sus compañeros de equipo, Dani Juncadella y Jules Gounon, partían como favoritos en la carrera. El campeón del mundo de Fórmula 1 había conseguido la pole el sábado por la mañana con el Mercedes n.º 3 de Winward Racing.

Al comienzo de la carrera se vivió un emocionante duelo con Christopher Haase, que había situado al Audi Scherer PHX n.º 16 en la segunda posición de salida. Sin embargo, a lo largo de la carrera quedó cada vez más claro que hoy solo podía haber un ganador en el "Casco Verde".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto de: Max Verstappen

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 valoró muy positivamente su primera carrera de este año en Nürburgring. "Para mí, todo este fin de semana ha girado en torno a dominar el coche en el Nordschleife, y ha sido realmente muy divertido", declaró Verstappen tras la carrera. "El equipo también preparó muy bien el coche, lo que nos permitió realizar pruebas exhaustivas y me sentí cómodo desde el primer momento. Ha sido una experiencia realmente muy buena correr aquí hoy".

Verstappen destacó que su preparación, entre otras cosas mediante el trabajo en el simulador, le ha ayudado a adaptarse rápidamente a este circuito largo y exigente. "En los últimos años he trabajado mucho en el simulador, también para este circuito. Eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando corres aquí por primera vez como novato. Al menos sabes hacia dónde tienes que ir, y eso marca una gran diferencia. Después, se trata de ganar velocidad con estos coches".

Además, Verstappen disfrutó visiblemente del ambiente que se respiraba en el circuito. "Todo el evento es sencillamente increíble. También los aficionados, la pasión que sienten por el automovilismo y los coches que hay aquí... es fantástico verlo. Estoy muy contento de poder formar parte de ello".

"Uno de los circuitos más alucinantes del mundo"

Verstappen ya corrió el año pasado una carrera en la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Entonces ganó la NLS9 con un Ferrari 296 GT3. Todo gira en torno al objetivo final: las 24 Horas de Nürburgring a mediados de mayo. Cuando se le preguntó por qué había elegido precisamente el circuito de la región alemana de Eifel como terreno de caza, Verstappen continuó: "Para mí, este es uno de los circuitos más alucinantes del mundo, en el buen sentido. Llevo mucho tiempo fijándome en él y es una de esas carreras en las que simplemente quieres participar alguna vez. Este año, por fin tendré esa oportunidad".

Con la cancelación de las carreras de Fórmula 1 en Baréin y Arabia Saudí, la agenda de Verstappen para el próximo mes está bastante menos apretada. Por eso, no descarta volver a correr en el Nordschleife antes de las 24 Horas de Nürburgring. El 11 de abril está programada l l NLS3, también una carrera de cuatro horas. "Lo estamos valorando. Depende de si es compatible con mi calendario. Por supuesto, ya compito mucho, pero intento hacer todo lo posible. En cualquier caso, siempre me gusta estar aquí en acción".