Villeneuve: Deberíamos decir que no habrá campeonato de F1

El campeón mundial de Fórmula 1 de 1997 es de la opinión de que incluso si hubiera carreras, se les daría una calificación diferente, como la Indy 500 o las legendarias 24 Horas de Le Mans.

Liberty Media se encuentra en una posición muy difícil, y esto es cada vez más cierto para los equipos que pierden serios ingresos al no tener competencias. Esta situación no es ideal para nadie, y actualmente no hay ninguna persona que sepa cuándo la máxima categoría podría estar de regreso.

Hasta ahora, el Gran Premio de Canadá sería el lugar para arrancar la campaña 2020 a mediados de junio, pero existe una creciente percepción de que incluso todo podría irse hasta agosto o septiembre.

El campeón de 1997, Jacques Villeneuve, dice que no tiene sentido que la F1 intente maximizar el número de carreras pospuestas y realizarlas en agosto y extender las competencias hasta inicios del próximo año, y el ex piloto de Williams pide mayor firmeza por parte de los dueños de la categoría.

"Sería una pena si hubiera grandes premios desde agosto y luego desde septiembre hasta Navidad, o incluso en enero de 2021, solo para tener un campeonato a cualquier precio”, dijo el canadiense a la televisora francesa Canal +.

“Posiblemente, con suficiente inteligencia, deberíamos decir que no habrá campeonato. Competimos y cada carrera sería un evento único, como Indy 500 o las 24 Horas de Le Mans. Cualquier gran premio podría ser como un Grand Slam en lugar de un medio campeonato. Esto permitiría a los equipos prepararse para 2021”.

"No sabemos cuándo comience la temporada o cuándo comenzará el deporte en general y cuándo todo volverá a la normalidad, por lo que puede ser muy confuso", expresó Villeneuve.

“No veo como podría comenzar la temporada, porque incluso si el mundo se reabriera antes que nosotros y pudiera haber eventos, tomaría tiempo prepararse para eso. Deberíamos esperar al menos 1 mes después de la reapertura”.

“Entonces el primer gran premio debería ser en septiembre, y creo que las diversas organizaciones y la Fórmula 1 intentarán mantener todas las carreras posibles para cumplir con el número mínimo de carreras requerido por el contrato, pero eso sería un error”.

