Fórmula 1

Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027

Jacques Villeneuve no cree en un dominio de Mercedes y considera importante un final de temporada fuerte para George Russell debido al duelo interno del equipo

Norman Fischer

Publicado: 20 nov 2026, 7:47

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

El excampeón mundial Jacques Villeneuve no cree que Mercedes vaya a ser el equipo dominante en 2027, y está expectante por ver cómo afectará eso al equilibrio de fuerzas entre George Russell y Kimi Antonelli, después de que el italiano prácticamente se paseara hacia el título en la temporada actual.

"No parece que el próximo año vayan a volver a ser el equipo superior", dice Villeneuve en Sky. "Ya no ruedan en cabeza, y eso desde hace varias carreras. Al comienzo de la temporada sumaron el máximo de puntos, pero en algún momento por el camino perdieron el foco en el desarrollo, y desde entonces han retrocedido."

Por ello, el canadiense cree que 2027 será una temporada muy distinta para las flechas plateadas, y no precisamente fácil. Antonelli y Russell "tendrán que pelear duro los dos, y eso también cambiará el equilibrio de fuerzas interno", afirma el expiloto de Fórmula 1.

Para Russell, por tanto, también será importante terminar la temporada 2026 con una sensación de éxito pese al título claramente perdido, de forma similar a como lo consiguió Nico Rosberg en 2015, cuando, tras quedar decidido el campeonato de Lewis Hamilton, ganó las tres últimas carreras de la temporada y después sumó otras cuatro victorias al inicio de 2016: la base de su título.

"Entonces Lewis fue pillado a contrapié", opina Villeneuve. "No esperaba que Nico se mostrara tan combativo, tan agresivo; sí, que realmente lo aprovechara todo, incluso en el plano psicológico. Arrinconó de verdad a Lewis, y para Lewis ya fue demasiado tarde para recuperarse de ello, porque antes habían tenido unas temporadas demasiado fáciles."

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Según la piloto de pruebas de Williams Jamie Chadwick, Rosberg en aquel momento "en cierto modo se reinventó" y se exigió al máximo porque quería mejorar cada mínimo detalle para batir a Hamilton. "Por supuesto, esa es también la razón por la que después se retiró, porque ser campeón mundial exige exactamente eso", dice ella.

"Y creo que será extremadamente emocionante ver si precisamente eso hace que George el próximo año se supere a sí mismo y de qué será capaz entonces."

La temporada 2026 de Fórmula 1 fue, en cualquier caso, una única decepción para Russell. Después de haber tenido claramente bajo control a Antonelli en su temporada de debutante, el inglés era considerado antes de la temporada como claro favorito al título, pero tras la victoria inicial de Russell en Melbourne, Antonelli tomó el mando, mientras Russell rara vez encontró su antigua fortaleza.

Eso también tuvo que ver con los monoplazas actuales, que se diferencian mucho de sus predecesores y exigen otros atributos que no favorecen a Russell.

"Creo que lo decisivo es: conducir debería ser instintivo", dice Chadwick. "Deberías poder subirte al coche e ir al límite sin tener que pensarlo realmente. Por supuesto que hay más cosas, pero nunca deberías tener la sensación de que extraer tiempo por vuelta del coche se siente antinatural. Y creo que eso es exactamente lo que ha pasado este año."

"Así que, si vuelve a encontrar esa zona de confort, ese punto lleno de confianza en el que, cada vez que sale a la pista, saca el máximo, entonces eso es lo más importante."

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