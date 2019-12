Villeneuve: Ferrari debió decir a Leclerc que aprenda de Vettel

No hicieron falta más de dos carreras de 2019 para que empezaran los problemas de gestión de Ferrari. En Australia ya tuvieron que pedir a Leclerc que se mantuviera detrás de su compañero y en Bahréin, el monegasco no respetó las instrucciones de equipo, que le pedía que esperara dos vueltas para pasar a Vettel.

Los problemas con las órdenes de equipo y las actuaciones de sus pilotos perjudicaron a Ferrari, y en Brasil llegó el punto clave del año, cuando ambos se tocaron y quedaron fuera de carrera.

Para Jacques Villeneuve, en palabras a la web holandesa Formule1.nl, los culpables de esa situación son la propia Scuderia y Leclerc: "Ferrari se ha derrumbado este año. Mucho de eso depende de sus dos pilotos y de que la química dentro del equipo no era la mejor".

"Ferrari nunca le dijo a Leclerc: 'Mira, este es tu primer año con nosotros, tu segundo en la F1. Relájate, aprende de Vettel'. Así, el equipo habría avanzado más de lo que ha hecho. En cambio, desde la primera carrera, Leclerc adoptó una postura de 'mostraré que soy el jefe y que Vettel es el pasado, yo soy el futuro'. Los aficionados comenzaron a creer cada vez más que Leclerc había llegado para salvarlos y los medios de comunicación lo siguieron".

"Creo que eso lastimó a Vettel. Fue una situación similar a la que vivió Ricciardo en Red Bull. No ayudó a Vettel. Pero Leclerc simplemente no estaba listo para ese papel. Este año condujo para lograr poles y a veces victorias, pero no para el campeonato. Así que toda esa situación dañó a Ferrari. No sé qué podría hacer Mattia Binotto. No sé lo que acordaron. En el caso de (Eddie) Irvine y (Rubens) Barrichello, estaba establecido de antemano", finalizó el canadiense.

