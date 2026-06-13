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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Villeneuve explica por qué George Russell tiene la ventaja sobre Kimi Antonelli en Barcelona

Jacques Villeneuve cree que el estilo de conducción más suave de George Russell le da una ventaja sobre su compañero de equipo de Mercedes, Kimi Antonelli, en Barcelona.

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, cree que el estilo de conducción "más suave" de George Russell le da una ventaja sobre su compañero de equipo de Mercedes Kimi Antonelli, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mientras la parrilla se prepara para la séptima ronda de la temporada 2026, la dinámica interna en Mercedes sigue estando bajo el escrutinio de los aficionados y los medios. Aunque Russell era un claro favorito al llegar a la temporada, Antonelli ha sorprendido a muchos con cinco victorias consecutivas en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco.

Hablando con Sky Sports F1 después de que Russell liderara la tercera y última sesión de entrenamientos en Barcelona, y antes de que obtenga la pole position, Villeneuve ofreció un análisis técnico para explicar por qué el trazado español favorece los puntos fuertes del británico.

"Estará contento, pero creo que sabía al venir aquí que este circuito se adaptaría un poco mejor a su estilo de conducción que al de su compañero de equipo", dijo el ex piloto de F1.

"Así que está sacando ventaja de eso y empujando. Pero la pista está resbaladiza, y si no tienes la puesta a punto perfecta, no puedes compensarlo con la conducción. Es muy difícil y necesitas ser preciso."

Añadió: "El estilo de conducción de Antonelli se adapta a los circuitos de frenar y acelerar.

"Entra muy profundo en la curva, gira pronto, hace pivotar el coche pronto y pisa el acelerador; la parte eléctrica del motor lo impulsa a la salida y lleva una parte trasera súper blanda. Eso normalmente significa mucho subviraje y eso no funciona en esta pista.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Esta pista tiene mucho subviraje pero, al mismo tiempo, la parte trasera se va. Russell tiene un estilo de conducción más suave y aquí funciona."

Hasta ahora este fin de semana, Russell encabezó la tabla de tiempos en la primera y tercera sesión de entrenamientos, además de obtener la pole position en una clasificación donde Antonelli quedó tercero.

Antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Antonelli lidera el campeonato de pilotos por 66 puntos sobre el siete veces campeón Lewis Hamilton, segundo. Russell cayó al tercer puesto del certamen después del Gran Premio de Mónaco y ahora está a dos puntos de su ex compañero de equipo.

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