Villeneuve: "No entiendo la actitud de Verstappen con Pérez"

Jacques Villeneuve, campeón mundial de F1 en 1997, criticó la actitud que tuvo Max Verstappen el domingo en el final del Gran Premio de Brasil, cuando el neerlandés se negó a dejar pasar a Sergio Pérez cuando ocupaba la sexta posición en la carrera.

Verstappen aludió tener sus razones para no acatar el pedido que llegó desde el muro de pits de Red Bull, pero su forma de actuar causó gran molestia en el piloto mexicano. Sin embargo, en una reunión posterior ambos se dieron la mano y el equipo acordó trabajar para que "Checo" sea subcampeón en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Villeneuve, en una columna que escribió en Formule1.nl, aseguró sentirse sorprendido por lo que realizó Verstappen en el circuito de Interlagos.

"Red Bull, el equipo que ha significado mucho para Max Verstappen, pidió un retorno por todo el trabajo que Sergio Pérez ha hecho por él. Los puntos extra para Pérez habrían sido importantes para el equipo, que quiere que sus pilotos terminen primero y segundo. No entiendo por qué Verstappen no respondió a eso", dijo el canadiense.

Villeneuve comparó la situación de Verstappen y Pérez con la de Carlos Sainz y Charles Leclerc, donde Ferrari optó por no intentar un intercambio de posiciones entre sus dos pilotos.

"Leclerc preguntó al equipo si Sainz podía dejarle pasar en las últimas etapas, ya que quiere terminar segundo en el campeonato. Que Ferrari no lo permitiera, lo entiendo. Alonso iba un segundo por detrás de Leclerc, el riesgo sería demasiado grande".

"No puedo entender la reacción de Verstappen. ¿Por qué le molesta ser sexto o séptimo? A él no le cambia nada, a Pérez y al equipo sí le cambia y lo ha ayudado mucho en el pasado. No es que Max tuviera que renunciar a un puesto en el podio, como en el caso de Sainz y Leclerc", finalizó.

Otro campeón mundial de Fórmula 1 que emitió su opinión sobre lo ocurrido con Verstappen fue Mika Hakkinen, quien señaló que el equipo debe estar por encima de todo, aunque subrayó también que se desconoce públicamente los términos exactos entre el neerlandés y Red Bull.

"El equipo siempre es lo primero y si tienes un acuerdo sobre cómo tú y tu compañero de equipo trabajan juntos, siempre es mejor mantenerlo. Ninguno de nosotros conoce los términos exactos del acuerdo de Max con Red Bull, pero está claro que es el piloto número uno y a cambio les ha dado dos títulos mundiales", dijo el finlandés en su columna de Unibet.

"Sin embargo, Sergio ha sido una gran ayuda para Max en algunos momentos, y juntos han ganado el campeonato de equipos este año, por lo que sería bueno que Max ayudara a Sergio a terminar segundo en el mundial de pilotos", comentó Hakkinen.

