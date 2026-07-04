La sesión de clasificación de George Russell para el Gran Premio de Gran Bretaña comenzó con un susto. El piloto de Mercedes se salió de la pista y acabó en la grava durante la Q1 en Luffield, dañando su alerón delantero izquierdo y obligándolo a regresar a boxes.

A pesar de cambiar el alerón delantero y el asiento, Russell logró asegurar el cuarto puesto en la parrilla de salida. Mientras que su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, consiguió la pole position, Russell se quedó con muchas preguntas sin respuesta.

El incidente ocurrió en una curva donde Russell afirmó no haber tenido problemas nunca antes. "Llevo doce años compitiendo aquí y nunca he bloqueado los frenos en esa curva", dijo el británico tras la clasificación. "Hicimos algunos cambios en la configuración que quizás fueron más drásticos de lo que pensábamos. No sé qué pasó. Fue muy extraño".

Incluso inmediatamente después del incidente, Russell se mostró completamente desconcertado por radio. "Fue muy extraño. Nunca he bloqueado los frenos ahí en toda mi carrera".

Ralf Schumacher sospecha de un problema técnico

El experto de Sky, Ralf Schumacher, ya tenía dudas durante la transmisión en directo de que la culpa fuera únicamente del piloto. "No es culpa suya", dijo el expiloto de Fórmula 1. "El coche sigue avanzando. Sigue empujando. El motor sigue empujando".

La situación se puso aún más tensa poco después en la Q2, cuando Antonelli también experimentó un momento notable en su primer intento antes de la curva 3. "El pedal no respondía", comunicó el italiano por radio. Para Schumacher, el incidente provocó inmediatamente la salida de Russell a boxes. "Es exactamente lo mismo que con Russell. Al cien por cien. Al menos visualmente".

Sin embargo, Mercedes no confirmó una conexión técnica clara.

Toto Wolff considera que el viento es la causa principal

El director del equipo, Toto Wolff, atribuyó ambos incidentes principalmente a las difíciles condiciones de Silverstone. "Es el viento. Empuja con mucha fuerza", explicó el austriaco a Sky. Wolff también sospechaba de una decisión deliberada del piloto en el caso de Russell.

"Todavía tengo que hablar con George. Pero creo que podría haber frenado deliberadamente sin frenar del todo, para no quedarse atascado en la grava y poder salir de nuevo". La salida de Antonelli también encaja en el mismo patrón. "Creemos que fue el viento. Kimi también experimentó ráfagas similares en la curva 3. Simplemente era muy difícil de controlar."

Wolff no es el único que opina así. Nico Hülkenberg también informó de condiciones mucho más difíciles tras la clasificación. "El viento volvió a arreciar", dijo el piloto de Audi. "Hubo más ráfagas que antes, y eso, obviamente, lo complica mucho más."

El verdadero problema radicaba en las rectas

Para Russell, sin embargo, la salida de pista fue solo una parte de sus problemas. Mucho más significativo, en su opinión, fue una inexplicable desventaja de velocidad en las rectas, un problema recurrente desde el inicio del fin de semana. "Hemos estado perdiendo una cantidad increíble de tiempo en las rectas durante todo el fin de semana", explicó.

Los números son claros. Ayer, en la clasificación, perdí casi tres décimas de segundo. Hoy, en los puntos de cronometraje, volví a estar tres km/h por detrás en el sector intermedio e incluso seis km/h por detrás en el sector final, tanto con respecto a mi compañero de equipo como a los McLaren.

Mercedes está investigando intensamente la causa. «El equipo está trabajando muchísimo para averiguar por qué ocurre esto. Esta mañana creíamos haber encontrado el problema y sospechábamos que los frenos se bloqueaban. Pero ahora ya no creemos que sea la causa».

Russell describe el comportamiento del coche más bien como un coeficiente de resistencia aerodinámica inusualmente alto. «Parece que estoy conduciendo un coche con mucha más resistencia. Si comparas las curvas de velocidad de ayer y de hoy, todo parece idéntico».

"No puedo ganar con esta desventaja"

El hecho de que Antonelli consiguiera simultáneamente la pole position complica aún más el análisis para Mercedes. Mientras el italiano sacaba el máximo partido al W17, Russell tuvo problemas con un fallo que, aparentemente, solo afectaba a su lado del coche. "Si mantengo esta desventaja en velocidad punta, no puedo ganar esta carrera", afirma Russell con claridad.

Una desventaja de cinco o seis km/h es simplemente demasiado en la Fórmula 1 moderna. "Si eres cinco km/h más lento en las rectas, simplemente no puedes competir".

Sin embargo, Toto Wolff valora positivamente el resultado de su piloto. "Kimi estuvo hoy en otra liga", elogió el director del equipo Mercedes. "El hecho de que pueda plasmar eso en una sola vuelta es realmente impresionante".

Para Russell, en cambio, el fin de semana fue más complicado. "Para George, fue un fin de semana con altibajos. Por eso, el cuarto puesto es, en definitiva, minimizar los daños".

Internamente, sin embargo, no descartan a Russell. "Se puede ganar desde el cuarto puesto. Se puede subir al podio desde el cuarto puesto. Por eso el resultado no es tan malo para mí".