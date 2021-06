VIDEOS: los accidentes de Stroll y Verstappen en Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán estuvo marcado por dos accidentes que se dieron en circunstancias similares, con el neumático trasero izquierdo siendo el protagonista tanto en el caso del Aston Martin de Lance Stroll como en el Red Bull de Max Verstappen.

Stroll se ubicaba en la cuarta posición luego de 30 giros con su compuesto de gomas duras. Fue en esa instancia cuando perdió el control de la parte trasera de su coche provocando que impactara contra el muro y la salida del primer coche de seguridad.

Para ese momento Verstappen ya había colocado su compuesto de neumáticos duros luego de haber arrancado con la goma blanda. El holandés logró hasta seis segundos de diferencia sobre su compañero Sergio Pérez antes de que su neumático trasero izquierdo también fallara y provocara su abandono.

“Lo siento mucho por Max, porque obviamente merecía la victoria y habría sido increíble”, dijo Pérez al concluir la competencia.

Verstappen expresó después de la carrera que no tuvo ningún indicativo de que algo pudiera suceder con sus neumáticos.

“No sentí nada hasta el momento en que me fui de repente a la derecha, el neumático se salió de la llanta y no fue un buen impacto, es un lugar bastante peligroso para sufrir un reventón a esa velocidad. Pero por suerte todo está bien para mí, para el coche no tanto”, dijo el piloto de Red Bull.

El líder del campeonato lanzó un comentario dirigido a Pirelli en el que apuntó que tal vez la situación no trascienda.

“Creo que han limpiado la pista, pero probablemente Pirelli dirá que han sido restos de carbono en la pista lo que lo ha provocado (mi pinchadura). Fue así en Imola, así que es algo de lo que no se puede decir nada. El hecho es que otro neumático explotó, no solo a mí sino también a Stroll. Pero ya sabemos el resultado de esa conversación y es un poco difícil de aceptar".