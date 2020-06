VIDEO: Una vuelta a bordo del circuito 'casi óvalo' de Bahrein

Bahrein potencialmente podría celebrar dos carreras en la parte final de la temporada 2020 de la Fórmula 1, por lo que ha surgido un plan para que el segundo evento tenga lugar en la configuración del 'circuito exterior', que presenta una menor longitud respecto al que actualmente alberga el gran premio.

El diseño de la pista, que cuenta con tres largas rectas, ha sido etiquetado como "casi óvalo" por el director deportivo de la F1, Ross Brawn.

Como muestra esta vuelta de simulador recorriendo el trazado alternativo, la pista utiliza el primer y último sector de la actual configuración de gran premio, pero separa la sección central del circuito de Sakhir. En su lugar hay un trazado con dos curvas de alta velocidad antes de un giro más cerrado de izquierda a derecha.

El CEO de la pista de Bahrein, Sheikh Salman bin Isa al-Khalifa, dijo que el diseño ofrecería algo emocionante para los pilotos y los fanáticos.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images