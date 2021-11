VIDEO: una vuelta a bordo sobre el nuevo circuito de Arabia Saudita

La Fórmula 1 anunció el pasado noviembre del año 2020 la celebración del Gran Premio de Arabia Saudí para la temporada siguiente, lo que significaba que la categoría iba a sumar un país más a su larga lista de 34, incluyendo las citas de Qatar (que se sumó recientemente) y la propia de Yeda.

Tal anuncio no estuvo exento de polémica, y las redes sociales se inundaron de mensajes negativos por la disputa de esa carrera. El motivo es que la nación árabe es cuestionada por la ausencia de reconocimiento de varios derechos humanos, algo que choca con el lema de 'We Race As One' de Liberty Media y la F1.

Sea como fuere, la máxima categoría aterrizará allí el fin de semana del 3 al 5 de diciembre, y los monoplazas rodarán a toda velocidad por las calles del circuito de Yeda.

Por si esto fuera poco, se ha dudado mucho de que las obras llegaran a tiempo para la disputa del Gran Premio, incluso llegaron a circular fotografías con una pésima imagen a escasas semanas de acoger la carrera. La F1 decidió actuar y grabó un vídeo para calmar las críticas y asegurar que se cumplirán los plazos y se podrá correr allí.

No obstante, aún no sabemos al 100% cómo es la vuelta, pero el videojuego oficial de la Fórmula 1 tiene la solución. En el canal de YouTube, tanto de la F1 como de Codemasters, hay un vídeo con la cámara onboard desde el alerón de un coche, y se puede apreciar lo rápido que será.

Bajo las estrellas, y las luces artificiales (será una cita nocturna), los 20 monoplazas atravesarán las calles rozando los muros a velocidades superiores a los 300 km/h. Aunque veamos imágenes espectaculares de los pilotos iluminados por potentes focos, la acción en pista se espera que no sea demasiada, ya que las opciones de adelantamiento se limitarán a la recta principal, donde hay una frenada algo más brusca.

El resto destaca por las muchas enlazadas que van uniendo los 6.175 metros que componen el trazado. La pista saudí será la que más curvas tenga de todo el calendario, lo que dificultará mucho que los monoplazas puedan seguirse a rebufo.

Si la elección de neumáticos por parte de Pirelli es la correcta, se podría vivir una intensa batalla estratégica, aún más si se tiene en cuenta que Lewis Hamilton y Max Verstappen podrían estar jugándose el campeonato en esa misma carrera.

En términos de jugabilidad, y es que no hay que olvidarse que esta representación se ha hecho sin haber tenido la experiencia de los F1 reales rodando en pista, esta será una pista similar a la de Rusia, con los muros cerca, pero con una anchura suficiente para librar luchas en paralelo a lo largo varias curvas.

Dentro del juego, Arabia Saudí puede ser una de las carreras más divertidas si te gusta ir al límite en virajes enlazados, como los de Maggots y Becketts en Silverstone, pero puede ser un dolor de cabeza para los jugadores que odien los límites de pista estrictos que impone Codemasters.

Galería: así es el circuito de Yeda del Gran Premio de Arabia Saudí 2021 de F1

El circuito urbano de Yeda (Arabia Saudi) para la Fórmula 1 1 / 4 Foto de: Formula 1 El circuito urbano de Yeda (Arabia Saudi) para la Fórmula 1 2 / 4 Foto de: Formula 1 Evento de F1 en Yeda 3 / 4 Foto de: Uncredited Yeda 4 / 4 Foto de: Motorsport.com