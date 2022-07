VIDEO: Sergio Pérez presenta su casco especial para Austria

La carrera en el Red Bull Ring es la competencia de casa para los pilotos del equipo de la marca de bebidas energéticas y por eso es una ocasión especial para los integrantes de sus escuderías, una situación que Sergio Pérez ha querido aprovechar para lucir un diseño de casco especial.

Antes del inicio de la actividad del viernes del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, Pérez presentó un casco que modifica los colores conocidos.

“Estando en Red Bull, el Red Bull Ring es un punto especial”, expresó Sergio Pérez en un video lanzado en las redes sociales del equipo.

Al momento de explicar su casco, Pérez describió que el mayor reto había estado en la parte posterior donde se encuentran los mayores detalles.

“Combinamos el color vino con el rojo, colocamos la bandera mexicana arriba que es parte de la identidad de mi casco. Usamos el color cromado en la parte trasera”.

“El reto ha sido el detalle de la parte trasera que eon prácticamente detalles de Spielberg…Debo decir que este es uno de mis favoritos”, comentó el integrante de Red Bull Racing.

Checo Pérez llega al Gran Premio de Austria en el segundo puesto del campeonato de pilotos por detrás de su compañero Max Verstappen.

Durante la jornada del jueves, Pérez dijo que no se sentía cómodo con el rumbo de desarrollo que el RB18 ha tomado pareciendo favorecer el estilo de conducción del neerlandés y campeón del mundo sobre el suyo.

"No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando y ojalá pueda tener un fin de semana más claro aquí en Austria", respondió ante un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

Cuando se le insistió si el desarrollo ahora iba más hacia la parte delantera del monoplaza, Pérez se limitó a decir: "Se me está alejando en términos de lo cómodo que estaba en el comienzo, pero habiendo dicho eso, solamente tuve dos carreras y el pasado fin de semana me sentí bastante mal, así que creo que este es el primer fin de semana en que voy a poder verlo", concluyó.

Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 3 Foto de: Sergio Perez Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 2 / 3 Foto de: Sergio Perez Casco de Sergio Pérez, Red Bull Racing 3 / 3 Foto de: Sergio Perez

A continuación el video del nuevo casco de Sergio Pérez para el GP de Austria