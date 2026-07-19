VIDEO: ¡Russell abandona en Bélgica tras un choque con Hamilton!

George Russell, de Mercedes, ha sufrido su último revés en el campeonato de 2026 después de que un contacto en la vuelta inicial con Lewis Hamilton, de Ferrari, lo sacara del GP de Bélgica.

Saliendo desde la tercera posiicón, Russell fue adelantado fácilmente por Charles Leclerc en la recta de Kemmel y también afrontó el desafío del segundo Ferrari de Hamilton por el interior de la curva 5, Les Combes.

Cuando los dos británicos entraron en la curva lado a lado, Hamilton pareció subvirar hacia la trayectoria de Russell, tocando la esquina trasera derecha del Mercedes y enviando a Russell a la grava. Russell quedó atrapado en la escapatoria de grava y se retiró en el acto, provocando la salida del coche de seguridad durante las cuatro vueltas siguientes.

Es el último contratiempo para un piloto de Mercedes en el campeonato, tras haberse beneficiado apenas de problemas de su compañero de equipo Kimi Antonelli en Silverstone.

Pero con Antonelli liderando la carrera desde la pole al principio, se espera que la desventaja de 25 puntos de Russell respecto al líder italiano del campeonato vuelva a aumentar drásticamente.

Por radio, Hamilton dijo que se le puso en una "posición imposible" mientras subviraba en la curva 5, siguiendo la estela del Red Bull de Max Verstappen. El incidente fue investigado por los comisarios de carrera de la FIA y le aplicaron cinco segundos de penalización a Hamilton.

VIDEO: Así fue el choque entre Russell y Hamilton en el GP de Bélgica de F1