Polémica en redes por la actitud de Lando Norris en una entrevista tras el choque con Piastri

El dramático desenlace de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur llevó a que Andrea Stella, director de la escudería, llamara a sus dos pilotos a pensar en el bienestar del equipo, sin embargo, una nueva polémica en redes sociales ha surgido ante una entrevista de Lando Norris con la cadena neerlandesa Viaplay.

El incidente entre Norris y Oscar Piastri ocurrió cuando ambos pilotos peleaban por la cuarta y quinta posición en la sprint, ejerciendo presión sobre el Ferrari de Charles Leclerc. Norris se lanzó por el interior en la curva 5 para intentar superar al australiano, provocando un impacto en el vértice que dejó a Piastri fuera de combate por daños severos en su monoplaza, mientras que el británico cayó hasta el octavo peldaño para cruzar la meta rescatando una unidad.

Minutos antes de arrancar la sesión de clasificación nocturna, los comisarios citaron a los implicados y a la dirigencia de Woking para analizar los videos a bordo y la telemetría. Tras escuchar ambas versiones, los comisarios determinó cerrar la investigación calificada como un incidente de carrera, argumentando que ambos contribuyeron al desenlace.

La FIA detalló que mientras Norris argumentó haber colocado el eje delantero por delante del espejo de su compañero anticipando un hueco que terminó reduciéndose, Piastri admitió que intentó dar espacio al percatarse de la maniobra de rebase. Al concluir que ningún piloto tuvo la responsabilidad total o predominante en el choque, los comisarios optaron por mantener intactos los resultados.

En McLaren hablaron con ambos pilotos para recordarles que, en este momento, la prioridad está en la posición del campeonato de constructores.

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La entrevista con Norris que ha encendido las redes sociales

Si bien el tema estaba por ser cerrado, un fragmento de la entrevista de Lando Norris con la cadena Viaplay ha generado controversia en redes sociales al considerar que las respuestas del campeón del mundo resultan irónicas.

El diálogo es el siguiente:

Entrevistador (Viaplay): ¿No fue una maniobra demasiado innecesaria?

¿No fue una maniobra demasiado innecesaria? Lando Norris: ¿Qué, ir por una gran ventaja? ¿O adelantar?

¿Qué, ir por una gran ventaja? ¿O adelantar? Entrevistador: ¿Te pareció una gran ventaja?

¿Te pareció una gran ventaja? Lando Norris: ¿Cómo se llama la carrera?

¿Cómo se llama la carrera? Entrevistador: Un sprint.

Un sprint. Lando Norris: Sprint… ¿qué viene después de sprint?

Sprint… ¿qué viene después de sprint? Entrevistador: Carrera.

Carrera. Lando Norris: Vaya, bien hecho… Sí, es una carrera.

La respuesta de Norris deja entrever que, en carrera, es necesario tomar riesgos. Mientras que un sector de fanáticos considera que está en lo correcto otros apuntan que sus respuestas parecen irónicas ante la situación en la cual afectó a Oscar Piastri.