VIDEO: un perro invade los entrenamientos libres en Bahrein

La segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin fue interrumpida luego de que un perro invadió el circuito de Sakhir durante la sesión nocturna de la antepenúltima fecha del calendario 2020 de la Fórmula 1.

Al más puro estilo de lo que puede verse en las canchas del futbol sudamericano, un perro ingresó al circuito provocando una bandera roja cuando restaban 30 minutos en el cronómetro para llegar a la bandera de cuadros.

El incidente se presentó poco después de que la pista volvió a estado de bandera verde tras el accidente del Red Bull de Alex Albon.

Este es el segundo fin de semana de gran premio en que un perro irrumpe la seguridad. En Turquía sucedió lo mismo.

El episodio divirtió a los pilotos cuando se enteraron del motivo de la bandera roja. Sebastian Vettel, por ejemplo, dijo: "Si hubiera sabido que los perros estaban permitidos, habría traído el mío", esto antes de cantar un fragmento de la canción "Quién dejó salir a los perros", éxito del grupo Baha Men.

Lewis Hamilton, en cambio, estaba preocupado por su mascota. Cuando se le habló de un perro en la curva 1, dijo: "Espero que no sea Roscoe".