Video: Patricio O’Ward y su prueba secreta de F1 con Red Bull

El mes de abril resultó muy intenso en la vida del piloto mexicano Patricio O’Ward. Fue en ese momento cuando Red Bull Racing puso sus ojos en él con el objetivo de afiliarlo a su programa de desarrollo, con el objetivo de llevarlo a la Fórmula 1.

Dado que la temporada 2018 había traído dificultades para que la marca austriaca dispusiera de talento joven para llevar al Gran Circo, como consecuencia de que sus pilotos de desarrollo no contaban con los puntos suficientes para la superlicencia, la casa austriaca echó mano de un nombre desarrollado fuera de su atmósfera, especificamente en el ambiente de IndyCar.

Pero antes de firmarlo, Helmut Marko no solo lo entrevistó, también le dio una prueba de Fórmula 1, dándole el monoplaza de la temporada 2012, y utilizando el circuito corto de Silverstone a finales de abril.

“Todo se dio por medio del interés de Helmut Marko. Él me llamó a mediados de abril, me quería conocer, me hizo varias preguntas, me quería firmar y me mandó contrato. Básicamente así se firmaron las cosas”.

En un principio O’Ward mantuvo esto en secreto, pero dado que ya no está ligado al proyecto de Red Bull Racing publicó en sus redes sociales el video de ese test, mismo que a continuación te mostramos.

O'Ward ahora está enfocado en su proyecto con McLaren en IndyCar, donde ya se realizó su asiento, e incluso probó el monoplaza en Sebring.