VIDEO: misteriosos restos de coche que Norris encontró en su McLaren

Lando Norris logró el quinto puesto en la sesión del sábado del Gran Premio de Francia, pero tras una mala salida perdió ante George Russell y Fernando Alonso.

El británico de McLaren ganó un puesto cuando Charles Leclerc se estrelló, pero más tarde perdió ante Carlos Sainz y terminó en la séptima posición.

Las imágenes de televisión mostraron a Norris notando una pieza aerodinámica extraviada después de bajarse de su coche, antes de examinarla y colocarla en la cabina.

Su equipo McLaren confirmó a Motorsport.com que la pieza fue recogida en las últimas vueltas y no tuvo ningún impacto en la carrera de Norris.

"Creo que hemos conseguido todo lo que deberíamos haber hecho, lo que podríamos haber hecho", dijo Norris. "Es frustrante porque supongo que después de lo del sábado nuestras esperanzas se dispararon un poco".

"Creo que fue más porque hice una vuelta muy, muy buena, para estar en medio de Mercedes, y ellos demostraron que pueden casi competir por una victoria".

Norris admitió que McLaren es actualmente más fuerte en la calificación que en las tandas largas.

"Esto muestra las diferencias entre el ritmo de la gente y en la quali y las carreras. Y por la razón que sea, quizás mostramos un poco más de ritmo en la quali".

"Los neumáticos nuevos y el bajo nivel de combustible ocultan muchos de nuestros problemas, y en cuanto pasamos a un nivel alto de combustible y a unos neumáticos viejos, todos esos problemas quedan al descubierto y somos bastante lentos".

"Definitivamente desaparece el equilibrio que tenemos, el equilibrio que nos está dando un buen tiempo por vuelta y la clasificación. Se pierden algunas de esas cosas. Y por eso luchamos más en la carrera con el tren delantero en los vértices, y cosas así.

"Hemos hecho algunas mejoras desde el viernes en la comprensión del paquete, sólo que parece que como paquete general pierde un poco de rendimiento al llegar el domingo".

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris reconoció que el ritmo de clasificación puede ser útil en lugares como la próxima sede en Hungría, pero dijo que preferiría tener velocidad los domingos.

"Sí, es cierto en ciertos circuitos, pero en muchos de ellos sigues queriendo un buen coche de carreras. Necesitas un buen paquete. Necesitas uno que sea bueno en la clasificación y bueno en la carrera. Porque aunque yo estaba por delante de George ayer [sábado], él terminó en el podio".

"Así que probablemente sigas prefiriendo un buen coche de carrera sobre un coche de calificación a lo largo de la temporada. Y no es lo que tenemos en este momento. Seguiremos analizando todas las actualizaciones y mejoras y veremos qué hemos hecho".

"Creo que muchas de ellas siguen siendo positivas, creo que habríamos sido aún más lentos hoy, y una posición aún peor ayer [sábado], si no tuviéramos las actualizaciones, así que creo que fueron muchos aspectos positivos y avanzamos.

"Simplemente los Alpine son y han sido toda la temporada mucho más rápidos que nosotros. Simplemente han cometido muchos más errores durante toda la temporada, y nosotros hemos hecho un muy buen trabajo con muchas cosas para estar por delante. Así que ahora estar detrás de ellos es más realista, y donde nos merecemos estar con el coche".

Norris admitió que la carrera de Paul Ricard no había sido fácil, especialmente con su elección personal de no usar una botella para la hidratación.

"Difícil porque había un poco de viento. Especialmente la larga derecha donde Charles se estrelló, era una ráfaga de viento que parecía tirar el coche a veces. Y las temperaturas eran muy altas por lo que gestionar los neumáticos era muy difícil".

"Especialmente sabiendo que si quieres hacer una sola parada para llegar al final con un buen ritmo, necesitabas proteger mucho al principio, para darte confianza de que llegarías al final".

"Así que fue duro, e incluso físicamente. Yo todavía no uso una botella de agua en el interior, me hace sentir demasiado enfermo. Así que no puedo usarla así. Simplemente no puedo tomar demasiados líquidos cuando conduzco, simplemente lo vomito. Así que por eso lo evito".