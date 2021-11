VIDEO: el momento del incidente entre Tsunoda y Pérez

Sergio Pérez y Yuki Tsunoda se vieron envueltos en una polémica durante la clasificación del Gran Premio de México cuando el piloto mexicano tuvo que interrumpir su vuelta rápida, en la que venía reduciendo su tiempo inicial y con el que esperaba mejorar a la tercera posición de la parrilla, al encontrarse con el AlphaTauri del japonés a la mitad de la zona de las curvas eses.

Después de la clasificación, Pérez se mostró molesto con el nipón y señaló que no entendía el por qué el piloto del equipo B de Red Bull estaba en esa zona.

“De repente me encontré con Yuki fuera de su línea de carrera delante de mí en la curva 11, lo que me perjudicó en la última vuelta. No era una distracción, sino que estaba demasiado cerca de él y me obligó a frenar”, dijo el mexicano al finalizar la sesión.

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, también explicó posterior a la sesión que el japonés había sido un factor que influyó en los tiempos de Pérez y Max Verstappen en un momento crítico.

“Creo que se nos presentó un Tsunoda”, dijo Horner a Sky Sports F1. “Ambos pilotos estaban en la última vuelta y Max estaba a dos décimas y media y creo que Checo estaba a menos de dos décimas”.

“No entiendo por qué estaba girando en esa parte del circuito. Así que es decepcionante porque afectó a los dos pilotos”.

A través de sus redes sociales, Fórmula 1 presentó la cámara a bordo del monoplaza de Sergio Pérez. En la escena se observa que antes de ingresar a la zona de las eses el mexicano aún tenía una distancia considerable ante el AlphaTauri. Pero la situación cambió en las curvas 10 y 11 donde delante del mexicano el coche del nipón se seguía de largo, provocando que Checo también se saliera del circuito.

Ante los comentarios de Red Bull, Tsunoda se defendió y dijo: “Yo no he metido la pata con los Red Bull. Fue un error de ellos mismos", disparó el japonés luego de la clasificación. "Me fui fuera y no pude hacer nada más que eso. Quiero decir, no sé, ¿dónde debería ir allí?".

A continuación puedes observar el video del momento del incidente en la clasificación del Gran Premio de México.