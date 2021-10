VIDEO: Hamilton y su festejo a un cumpleañero de 105 años

Lewis Hamilton es un siete veces campeón del mundo que se encuentra inmerso en la contienda por su octava corona con Max Verstappen, pero incluso con esa batalla en uno de sus momentos más intensos se tomó el tiempo para sorprender a uno de sus fanáticos.

A través de las redes sociales del equipo Mercedes se exhibió un video en el que el piloto de las flechas plateadas habló con David, un hijo de una persona que recién cumplió 105 años de edad de nombre Len y que podría ser el fan de mayor edad del piloto británico.

Hamilton realizó una videollamada con estas personas y al momento de iniciar la conversación señaló que había escuchado que un cumpleaños estaba cerca, a lo que David respondió: “Sí, papá está por cumplir 105 años en un par de semanas”, a lo que el contendiente por la corona respondió: “Wow, ¡105!” antes de agregar: “y luce genial, luce bien”.

“Pienso que él debe ser uno de tus más grandes (por la edad) fans”, enfatizó el hijo de Len.

Durante la conversación padre e hijo le señalaron a Hamilton que se sentían orgullosos por la forma en que generalmente agradecía a su equipo después de haber obtenido un éxito en la pista, un comentario al que el piloto tuvo una respuesta.

“Me crie en una ciudad normal. Sé que no podría haber llegado aquí por mi cuenta, sino por mis padres y todo lo que han sacrificado y ahora tengo este enorme grupo de personas detrás de mí que no están en los reflectores, no están todos en la pista y para mí, es importante que sepan que sé que no podría haber tenido este resultado si no fuera por ellos”.

Antes de concluir la videollamada, el cumpleañero de 105 años le apuntó a Hamilton que lo tendría en sus pensamientos. “Pensaré en ti en el futuro y espero que tengas un buen futuro”, un gesto que el múltiplecampeón agradeció.