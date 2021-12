VIDEO: F1 revive la defensa de Pérez ante Hamilton en Abu Dhabi

Durante las primeras 18 vueltas,en Yas Marina Max Verstappen perdió alrededor de 10 segundos contra Lewis Hamilton luego de que el neerlandés salió de su parada de pits en la quinta posición, esto mientras Sergio Pérez lideraba la competencia y el inglés recortaba distancia ante el mexicano.

En la vuelta 20, el siete veces campeón del mundo alcanzó al integrante latinoamericano de Red Bull Racing. Desde boxes la orden fue clara para el mexicano: retrasar lo máximo posible a Hamilton para permitir que Verstappen recortara la diferencia que el inglés ya había sacado sobre él.

Durante dos vueltas, Pérez intercambió la primera posición ante el siete veces campeón del mundo, antes de que el neerlandés redujera la diferencia a solo 1.5 segundos. Las acciones del mexicano fueron criticadas por la directiva de Mercedes y Lewis Hamilton, quienes consideraron era un manejo peligroso por parte de Checo, pero control de carrera desestimó los reclamos.

Luego de terminar la competencia y ser parte de la celebración de Verstappen, Pérez dijo entender la molestia de Hamilton, pero él debía jugar su papel como parte del equipo.

“Como deportista no te quieres encontrar en estas situaciones”, expresó Checo. “En el lugar de Hamilton es complicado tener a un piloto molestando y que te perjudica en el mundial, pero al final del día lo he hecho todo por mi equipo. Con eso me quedo”.

“Estoy contento por Max porque era el piloto que más lo merecía. Ha manejado en un nivel increíble en toda la temporada”.

Luego de que ganó su campeonato, Verstappen reconoció en la conferencia en Yas Marina la labor que había desempeñado el mexicano en la consecución de su título.

"Creo que sin Checo no estaría sentado aquí ahora mismo”, dijo Verstappen antes de explicar por qué fue importante la lucha del mexicano con el inglés. “Porque entonces habrían tenido un hueco para ir a boxes con el coche de seguridad y demás, así que definitivamente Checo estuvo conduciendo increíblemente”.

A continuación el video oficial de la defensa de Sergio Pérez.