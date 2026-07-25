VIDEO: una falla en el Cadillac deja a Checo Pérez sin FP3 en Hungría
El piloto mexicano no pudo completar ni una vuelta en la última práctica libre del Gran Premio de Hungría.
El sábado de Sergio Pérez en Hungaroring comenzó de la peor manera después de sufrir un problema mecánico en su Cadillac MAC-26 para sumar otro fallo en la temporada 2026 de Fórmula 1.
El piloto de Guadalajara se encontraba en su vuelta de salida de los pits cuando apareció el inconveniente, que lo dejó detenido a la altura de la curva tres del circuito húngaro.
"Perdí el motor. Tuve una gran frenada. Creo que los frenos traseros están en llamas", dijo Checo Pérez.
Pérez había completado 50 vueltas durante los entrenamientos del viernes, pero perderse la última práctica libre será un hándicap de cara a la sesión de clasificación en el Gran Premio de Hungría.
El mexicano viene de retirarse temprano el pasado domingo en Bélgica por un problema en la suspensión de su monoplaza.
"El equipo ha estado trabajando a fondo para entenderlo. Creo que lograron controlarlo; tenía que ver con parte del sistema hidráulico. Así que estamos bastante confiados en que conseguimos resolver el problema, que es lo más importante para nosotros en este momento", dijo Pérez el jueves.
La detención de Pérez en la tercera práctica motivó una bandera roja que se extendió por seis minutos hasta que el coche fue retirado del lugar y regresó la bandera verde.
VIDEO: El momento de la falla que dejó a pie a Sergio Pérez en la FP3 del GP de Hungría
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