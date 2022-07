VIDEO: las cámaras del duelo Pérez, Leclerc y Hamilton en Silverstone

La parte final del Gran Premio de la Gran Bretaña resultó clave en los resultados de los tres pilotos que ascendieron al podio en la décima fecha del campeonato de la Fórmula 1 2022, donde Sergio Pérez remontó para obtener un segundo lugar.

Luego de caer hasta la última posición tras un contacto con el Ferrari de Charles Leclerc en el segundo reinicio en Silverstone, Checo Pérez remontó hasta posicionarse cuarto cuando el coche de seguridad salió a la pista para que los oficiales recuperaran el Alpine de Esteban Ocon detenido en la vieja zona de pits.

Cuando la carrera reinició, Pérez se lanzó al ataque y primero adelantó a Lewis Hamilton para tomar el tercer lugar, esto mientras Carlos Sainz adelantaba a su compañero Charles Leclerc por el liderato. El monegasco era víctima de su neumático duro en su lucha contra el compuesto blando de sus rivales.

Fue en ese momento cuando en las últimas seis vueltas Leclerc, Pérez y Hamilton se enfrascaron en un duelo intenso por el segundo puesto. El intercambio de posiciones llevó a que por instantes los monoplazas se rozaran e incluso salieran del circuito en una batalla intensa que robó la mirada de los televidentes y los asistentes al circuito.

Pérez resultó ganador del duelo y ascendió al segundo lugar dejando a Hamilton en el tercer escaño.

El integrante de Red Bull Racing comentó después de la carrera que disfrutó el duelo, pero en especial la lucha contra Lewis Hamilton. El mexicano tuvo un duelo de alta intensidad con el británico en la última carrera de la temporada 2021, en Abu Dhabi, cuando Pérez retrasó el avance del integrante de Mercedes para ayudar a Max Verstappen en la consumación de su primer campeonato.

“Ya lo extrañaba tenerlo acá para pelear”, dijo Pérez en referencia a su duelo con Hamilton. “Es un piloto super agresivo, pero muy limpio. Las peleas son muy divertidas con él”, agregó a la cadena española DAZN F1.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“En la primera vuelta tuve el contacto con Charles y la mala suerte de que mi alerón se dañara. Parecía que el alerón delantero no afecta mucho a estos autos, pero sí me afectó muchísimo, así que tuve que entrar a los pits. Me fui al último lugar, me fui recuperando y luego tuve la suerte del safety car al final”, expresó.

Checo, segundo del campeonato de pilotos, felicitó a Carlos Sainz por su primera victoria en la Fórmula 1.

“Me da mucho gusto haber compartido la primera victoria con Carlos. Es más que merecida”.

A continuación un video de la Fórmula 1 donde se observan las cámaras de Sergio Pérez, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en su duelo.