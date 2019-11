VIDEO: Así fue el choque de Alexander Albon en México

El tailandés Alexander Albon vio terminada su participación rápido en la segunda práctica libre del Gran Premio de México cuando se impactó en la zona conocida como las Eses, parte medio del trazado, dañando la parte derecha de su Red Bull Racing.

Albon, quien llegó a ocupar por algunos minutos la primera posición durante la sesión matutina, dependerá ahora de la información recolectada por su compañero Max Verstappen, quien finalizó segundo en la tanda vespertina.

El segundo piloto de la casa austriaca reconoció que su accidente se debió a un descuido.

“Lo perdí a la entrada, usé demasiado el bordillo. Todavía tengo que mirar más el incidente porque no he visto mucho de él. Toqué un poco del bordillo de la entrada, y no esperaba que esto pasara. Estas cosas (los monoplazas) se rompen rápidamente, y sí, pagué el precio”, dijo el piloto tras la sesión del viernes.

“En realidad no tomé mucho riesgo, solo me fui un poco ancho en la entrada, perdí la parte trasera. Definitivamente no fue un gran riesgo, solo se trató de un error tonto”.

Sin embargo, Albon confía en que el sábado será competitivo, en especial ante el ritmo mostrado en la primera práctica así como por lo hecho por Verstappen.

“No es genial lo que nos sucedió, pero estaremos listos para mañana. Al menos fue hoy y no el sábado.

“Max mostró que el auto es muy rápido, especialmente en la carrera. No será muy difícil, pero tengo que recuperar el ritmo en la tercera práctica, y luego aprovechándolo para la clasificación. Así que, sí, no es el fin del mundo, pero obviamente nos lo pusimos difícil”.