VIDEO: El adelanto de Drive to Survive: Temporada 8

Netflix ha lanzado el tráiler de la temporada 8 de Drive to Survive antes de su estreno en la plataforma de streaming el 27 de febrero de 2026.

La octava temporada cubrirá las historias dentro y fuera de la pista de la temporada 2025, y el tráiler ha dado una pista de lo que nos espera en la serie documental. Comienza con imágenes del espectáculo F1-75 en Londres. «Este es el momento que todos hemos estado esperando», dijeron Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, a la cámara bajo las luces azules del estadio, mientras los equipos se preparaban para mostrar sus diseños.

También se menciona a los pilotos novatos de la temporada 2025: Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson, incluida la salida de Doohan de Alpine.

Los aficionados también podrán ver el detrás de cámaras de la primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrari, la batalla interna entre Norris y Piastri en McLaren y el fuerte regreso de Max Verstappen. «Max es como el malo de una película de terror. Siempre vuelve», dijo Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing.

La salida de Christian Horner de Red Bull también tuvo su momento en el tráiler. «Todo el mundo tiene su opinión, pero no hay que subestimar a la oposición», dijo el británico a la cámara.

Geri Halliwell, Christian Horner, Red Bull Racing, Drive to Survive, temporada 7 Foto: Netflix

Más tarde, se muestran imágenes de Horner con su esposa, Geri Halliwell. «Me han quitado algo que no era mi elección», dijo, antes de pasar a otra toma en la que habla a la cámara. «Creo que hemos terminado», añadió mientras se alejaba del plató.

Vuelven como «cabezas parlantes» de la serie el expresentador de televisión de F1 Will Buxton y la exdirectora del equipo Williams, Claire Williams.

La temporada 8 de Drive to Survive estará disponible en Netflix el 27 de febrero de 2026, junto con todas las temporadas anteriores.

Drive to Survive, temporada 8: tráiler