Vettel: el año ha sido tan malo que ya quiero ver la bandera a cuadros

Sebastian Vettel arrancará su último gran premio con Ferrari desde la posición 13, por detrás de su compañero Charles Leclerc quien pagó una penalización de tres lugares luego del incidente con Sergio Pérez en el GP de Sakhir.

Con el resultado del sábado en el Gran Premio de Abu Dhabi, el alemán se fue con una marca perdedora en clasificación contra su compañero de equipo quien lo derrotó en 13 ocasiones contra solo cuatro del teutón.

Pero en toda la oscuridad del resultado, Vettel mira una luz al final del túnel. "Tengo muchas ganas de ver la bandera a cuadros mañana. La temporada fue tan mala que estoy muy feliz de que haya terminado".

El cuatro veces campeón del mundo se dijo “bastante satisfecho" con su actuación en la calificación, aunque fue casi exactamente siete décimas de segundo más lento en la Q2 que su compañero de equipo Leclerc, quien sí avanzó a la Q2.

"Creo que hice vueltas decentes. No es que esperara mucho más, pero estuvo bastante bien”.

El resultado es "por supuesto bastante malo", dice Vettel, pero dice no tiene nada de que culparse. “Estoy bastante contento, pero cuando intenté ir rápido no pude hacerlo. No se sintió como una mala vuelta. La carrera será dolorosa, pero será la última”.

“Llegué rápidamente al límite de mi coche. Cuando traté de conducir más rápido, no funcionó. No tuve la impresión de que quedaba mucho tiempo. En total, tal vez una décima".

"Por supuesto que no es agradable empezar tan atrás. Pero hemos tenido eso muchas veces este año”, expresó el teutón quien está por cerrar un ciclo con Ferrari.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Respecto a sus expectativas para la última ocasión en que vestirá de rojo antes de cambiarse a Aston Martin, el cuatro veces campeón del mundo dijo que sin importar su posición de partida buscará un resultado positivo para concluir su historia.

"Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Mañana será emocionante, especialmente con mi equipo de pits. En lo que respecta al resultado, no será un clímax".

Desde su punto de vista, es particularmente decepcionante que su temporada de despedida "no refleje bien el tiempo que pasé con este equipo", dice Vettel. "Pero siempre se vive en el presente, por lo que mirar hacia atrás es difícil".

GALERÍA: Imágenes de Sebastian Vettel en Abu Dhabi

