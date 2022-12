Vettel: Volver al paddock de F1 tras el retiro será "un momento raro"

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, se retiró de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022, tras anunciar en julio que colgaría el casco.

El piloto alemán pasó por Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin en la F1, además de causar un gran impacto en los últimos años al hablar de temas importantes como los derechos medioambientales y sociales.

Vettel fue reconocido por su contribución a la F1 y al automovilismo al recibir el premio Gregor Grant Lifetime Achievement en los Autosport Awards, el domingo por la noche en Londres.

Tras recibir el premio, Vettel se mostró seguro de que volverá a la F1 en el futuro, y reconoció que sería extraño estar en un circuito sin correr.

"Estoy seguro de que volveré en algún momento para echar un vistazo", dijo Vettel a Autosport.

"Me encanta el deporte, me encanta la gente. Probablemente será un momento difícil o raro estar allí en directo y no participar. Pero supongo que llegará.

"Así que sí, no lo sé. Todavía no tengo planes. Pero estoy seguro de que será en algún sitio, en algún momento".

El antiguo rival de Vettel por el título, Lewis Hamilton, se sintió seguro de que el teutón volvería a la F1 y competiría algún día, diciéndole al alemán en la rueda de prensa de Abu Dhabi: "Probablemente volverás".

Pero Vettel ha dejado claro que aún no ha decidido qué hará tras su retirada de la F1, además de desear pasar tiempo con su joven familia.

"Tengo muchas ideas, muchas cosas que quiero hacer y a las que quiero dedicar mi tiempo, pero luego ya veré qué pasa a partir de ahí", dijo Vettel cuando se le preguntó por el comentario de Hamilton.

"Supongo que nunca se puede decir nunca. Pero he pensado en este paso durante mucho tiempo, y me parece lo correcto".

"Así que estoy muy ilusionado con lo que viene, aunque no hay nada firmado ni grabado en piedra".

Recibir el Premio Gregor Grant puso el broche final a unas semanas emotivas para Vettel, que ha sido objeto de numerosos homenajes por parte de todo el mundo del automovilismo.

Sebastian Vettel on stage to accept a Lifetime Achievement Award from journalist Luke Smith alongside presenter Naomi Schiff Photo by: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Los 20 pilotos de F1 salieron a cenar en Abu Dhabi con motivo de la última carrera de Vettel, quien también organizó una carrera en grupo para el paddock alrededor del circuito de Yas Marina para despedirse.

Vettel dijo que el Premio Gregor Grant era "más que un trofeo" después de recibir dos ovaciones de pie mientras recogía el honor el domingo por la noche.

"La recepción en la sala fue increíble", dijo Vettel. "Es un poco incómodo: toda una vida, obviamente he estado por aquí durante un tiempo, ¡pero tal vez no toda una vida todavía!

"Pero aún así, es evidente que he tenido el privilegio de conocer a tanta gente, de trabajar con tanta gente y de pasármelo tan bien dentro y fuera de la pista. Seguramente echaré mucho de menos.

"Significa mucho para mí. Ya tengo un trofeo similar como piloto del año, así que lo añadiré y probablemente lo pondré encima".