Ocon y Vettel, citados por los comisarios en Hungría

Vettel remontó desde la décima posición de la parrilla para terminar segundo con Aston Martin en el Hungaroring tras una caótica carrera en la que siete pilotos se vieron envueltos en diversos accidentes en la primera curva.

Vettel subió a la tercera posición bajo condiciones de bandera roja antes de ponerse segundo cuando Lewis Hamilton entró a boxes una vuelta más tarde del reinicio, y mientras el resto de los competidores ya habían ingresado a pits para colocar neumáticos para pista seca, lo que dejó al piloto de Aston Martin detrás de Esteban Ocon.

A pesar de sentir que tenía más ritmo que Ocon, Vettel no pudo alcanzar y adelantar al piloto de Alpine, por lo que finalizó segundo.

Pero Vettel verá ahora a los comisarios después de haber sido convocado junto con Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Lance Stroll por "presuntamente no seguir las instrucciones del Director de Carrera" sobre el "procedimiento previo a la carrera".

El documento citado se refiere a la ceremonia previa a la carrera destino para la iniciativa We Race As One y el himno nacional, estableciendo los deberes de los pilotos para un período de tres minutos.

Vettel llevó una camiseta con los colores del arco iris durante las ceremonias previas a la carrera en la parrilla de salida, con las palabras "Same Love" (Mismo amor), tras calzar también zapatos con el arco iris a principios de esta semana como parte de su apoyo a la comunidad LGBTIQ+ en Hungría.

Parte del documento de la FIA sobre la ceremonia previa a la carrera establece que los pilotos deben "quitarse las camisetas" durante el himno nacional.

Cuando se le preguntó por ello en Sky Sports tras la carrera, Vettel dijo que creía que estaba relacionado con su camiseta.

"He oído que es porque me dejé la camiseta puesta para el himno nacional", dijo Vettel. "Estoy contento si me descalifican. Pueden hacer lo que quieran conmigo, no me importa. Lo volvería a hacer".

El ganador de la carrera, Ocon, también ha sido convocado por los comisarios por su procedimiento posterior a la carrera, ya que no devolvió su coche al Parque Cerrado, sino que lo aparcó al final del pitlane.

Como no está relacionado con la carrera, es poco probable que se imponga una sanción que los afecte en pista, pero es la primera vez que los comisarios de la FIA investigan a los pilotos por este asunto.

GALERÍA: Sebastian Vettel en el GP de Hungría

