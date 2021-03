Vettel sumó 5 puntos de sanción en su estreno con Aston Martin

El inicio de la temporada 2021 de Sebastian Vettel fue incluso peor que su despedida de Ferrari en diciembre de 2020. El piloto alemán –que en el GP de Abu Dhabi de hace cuatro meses solo pudo ser 14º para poner punto y final a sus infructuosos seis años en Ferrari– sufrió notablemente en el GP de Bahrein.

Su estreno con Aston Martin se vio lastrado desde el sábado, cuando solo pudo clasificar 18º al verse perjudicado por la bandera amarilla provocada por el apagón del Ferrari de Carlos Sainz en la Q1. Pero sus penurias aumentaron cuando los comisarios decidieron sancionarle con cinco puestos en parrilla y tres puntos en su carnet por no aflojar al ver el trompo de Nikita Mazepin en la curva 1 al final de la Q1.

En una interesante y detallada explicación de la sanción, los comisarios del GP de Bahrein consideraron que, aunque no llegaron a sacar las dobles banderas amarillas cuando Vettel pasó, "es importante señalar que se estaba acercando a un incidente visible delante de él. Además, el coche que iba por delante, en la misma posición, recibió instrucciones de abandonar la vuelta, tal y como pretenden las notas del Director de Carrera".

Pero en la jornada del domingo, a pesar de una gran primera vuelta, donde se aprovechó de los problemas de Pérez y Mazepin, logró remontar del 20º puesto inicial al 14º. Pero Aston Martin apostó por una estrategia diferente con él, tras salir con medios, y no le paró hasta pasada mitad de carrera. No obstante, aun así pudo protagonizar un bonito duelo con Sainz y Alonso.

Fue entonces cuando se encontró con el ataque de Esteban Ocon a 13 vueltas del final. El francés le superó a final de recta ayudado por el DRS, pero el alemán calculó mal el punto de frenada y tras defender el interior y volver a la trazada normal se llevó por delante al Alpine.

Aunque ambos pudieron continuar, los comisarios le impusieron al tetracampeón del mundo 10 segundos de sanción... ¡y otros dos puntos en su carnet! Así, Vettel, que acabó 15º, se va de Bahrein con 5 puntos en su carnet, de 12 posibles en 12 meses.

"Pensé que él seguiría recto y luego volvió a la izquierda. Estaba justo delante de mí y entonces bloqueé, así que probablemente fue mi culpa. Hablé con él luego y estuvimos de acuerdo en que no va más allá", reconoció tras la carrera un Vettel que, de primeras, en la radio aseguró que Ocon había cambiado de trayectoria.

Cuando se le preguntó por las dos sanciones que se lleva de su primera carrera con Aston Martin, lo que le hacen sumar cinco puntos... en su carnet, Vettel aceptó que no fue su mejor fin de semana.

"No ha sido el mejor fin de semana, ni el que estábamos buscando. Pero muchas cosas que aprendimos de la carrera necesitamos solucionarlas. Veremos lo rápido que podemos arreglarlas, pero no me encuentro a gusto en el coche, hay muchas cosas que me hacen sufrir y no poder concentrarme al 100% en la conducción".

"Obviamente, estoy un poco preocupado por un fin de semana así, porque sé todo lo que preparamos antes de este fin de semana. Por otro lado, solo podemos mejorar desde aquí. Pero todavía tenemos mucho que hacer", concluyó.

Información adicional de Adam Cooper

Las fotos de Vettel en el GP de Bahrein de F1 2021

