Vettel, "sorprendido" por la eliminación de los arrodillamientos

La F1 anunció a principios de esta semana que eliminaría el tiempo programado en las ceremonias previas a las carreras para que los pilotos hicieran gestos, en las que la mayoría se arrodillaba en las carreras de los últimos dos años.

Atletas de todo el mundo se han arrodillado antes de los eventos deportivos para mostrar su solidaridad en la lucha contra el racismo.

En 2022, la F1 centrará sus esfuerzos en pasar de los "gestos a la acción", según su CEO, Stefano Domenicali, como parte de su campaña "We Race As One" (Corremos como uno solo) y de su esfuerzo por mejorar la diversidad y la inclusión.

Vettel fue uno de los principales impulsores de que la F1 reservara un tiempo dedicado a gestos como arrodillarse en las ceremonias previas a la carrera en 2020.

Hablando el jueves antes del lanzamiento del nuevo coche AMR22 de Aston Martin Racing, Vettel dijo que no estaba la tanto de que los pilotos hayan sido consultados sobre la decisión.

"No, simplemente han cambiado. Me sorprendió un poco", dijo Vettel. "Creo que los problemas que estamos abordando no van a desaparecer en dos años. Y por eso me sorprendió un poco".

"Espero que como pilotos encontremos la manera de reunirnos y encontrar un hueco para seguir expresando los temas que son importantes para nosotros".

"Probablemente no todos los pilotos se preocupan. Pero creo que hay algunos a los que realmente les importa. Y será estupendo reunirse".

"Pero probablemente se estaba volviendo un poco demasiado fuerte y demasiado individual para el lado de los negocios".

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing

Vettel ha sido uno de los pilotos que más se ha manifestado en relación con los temas sociales en los últimos dos años, sobre todo en Hungría el año pasado, cuando hizo una fuerte declaración contra las leyes anti-LGBT del país llevando una camiseta con un arco iris en la parrilla.

Lando Norris, de McLaren, dijo a principios de esta semana que confiaba en que los pilotos seguirían siendo capaces de hablar de temas importantes incluso sin el tiempo dedicado en el cronograma.

La F1 ha optado por ampliar su apoyo a un programa de becas de ingeniería hasta finales de 2025, apoyando a estudiantes para que consigan prácticas en universidades del Reino Unido e Italia.

La F1 seguirá emitiendo un video de "We Race As One" antes de la carrera, y su marca permanecerá en la pista durante toda la temporada 2022.