Vettel: El sistema de Mercedes es como correr con sandalias

Vettel también cuestionó cuánto tiempo de vuelta podría suponer la innovación, sugiriendo que no es "el pase para ganar".

El cuatro veces campeón del mundo confirmó que Ferrari se percató del sistema en el Mercedes cuando la mayoría de los demás lo hicieron, después de que las imágenes a bordo del coche de Lewis Hamilton en Barcelona esta mañana lo mostraran moviendo el volante hacia atrás y hacia adelante.

"Lo he visto y hablamos de ello en el almuerzo", dijo Vettel. “Obviamente, parece interesante. Supongo que el hecho de que estén usándolo significa que es legal. No lo sé, pero se llama volante de giro, ¡no volante para empujar y tirar!".

“No sé si funciona. Supongo que hay mucho trabajo para llevarlo a la pista y probablemente no sea tan fácil como parece que el piloto lo utilice. Ya veremos, pero seguro que fue una novedad para nosotros".

Cuando se le preguntó si el sistema sería fácil de copiar para otros equipos, respondió: "Me enteré justo antes del almuerzo, y luego miramos algunas onboard. Obviamente, somos afortunados de tener aquí estas imágenes, de lo contrario, tal vez no lo detectaríamos. Estamos ocupados con nuestro coche y nuestras cosas. Así que no sé si es fácil de hacer o no, supongo que no, porque estas cosas nunca son fáciles, pero también supongo que no es fácil utilizarlo".

Vettel comparó el sistema con la era del conducto F, cuando los pilotos tenían que usar sus manos, codos o rodillas para bloquear los agujeros en el área de la cabina para obtener un beneficio aerodinámico.

"Creo que es bastante extraño, cuando tienes la sensación de repente, puedes tener el volante en la mano", dijo. “Me imagino que es algo raro. Pero seguro que si vas más rápido y no hay problema, eliges la opción más rápida. Tuvimos el conducto F hace muchos años, unos 10-11 años, y pilotamos con una mano en la mayoría de los circuitos".

“Eso no fue seguro, pero sí rápido. Haces lo que tienes que hacer, pero es por eso que obviamente tenemos a la FIA, para cuidarnos y asegurarse de que las cosas tengan sentido, y tenemos nuestras manos en el volante".

Al profundizar sobre ese tema, dijo: "Imagina que estás acostumbrado a hacer algo ... Imagina que estás acostumbrado a correr y te pones las zapatillas, y luego alguien te pide que corras con tus chanclas. También puede hacerlo, pero es muy diferente".

"No es tan extremo, pero es solo que sumas algo que es completamente nuevo y seguro que es extraño y raro al principio, pero obviamente si te da una ventaja, te da una ventaja, puedes gestionarlo, y tienes la capacidad de hacerlo... y con suficiente práctica, ¿por qué no?".

Cuando se le preguntó si el DAS podría ser un as bajo la manga de Mercedes, Vettel le restó importancia y respondió: "Creo que depende mucho más de lo que tenga a su alrededor. No sé, tal vez estoy subestimándolo, pero no creo que este sea el pase para ganar".

"Creo que hay muchos más elementos para construir un coche competitivo, pero seguro que es una innovación, y veremos si es algo que todos deben aprender o no".

Las imágenes de Sebastian Vettel en Barcelona.