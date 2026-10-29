Fórmula 1

Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quiso, pero Red Bull sí

BMW ya le había prometido a Sebastian Vettel un asiento en la Fórmula 1, pero nunca se concretó. Ahora, el cuatro veces campeón mundial explica qué ocurrió

Stefan Ehlen

Publicado: 29 oct 2026, 12:50

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Sebastian Vettel, Sauber F1.06-BMW

Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel habló abiertamente sobre sus primeros años en la Fórmula 1 en un nuevo documental llamado Being Sebastian Vettel – y sobre cómo el fabricante alemán BMW lo apoyó inicialmente antes de terminar dejándolo ir.

El cuatro veces campeón mundial de F1 dijo: "Al final, toda la historia con BMW no salió realmente como estaba previsto originalmente. […] En realidad, ya tenía un pie adentro porque mi contrato con BMW establecía que tendría un asiento en la Fórmula 1. Pero eso nunca llegó a materializarse".

Al menos no más allá de sus primeras apariciones: Vettel tuvo su primera participación en F1 durante un fin de semana de Gran Premio en la práctica del viernes del Gran Premio de Turquía de 2006 en Estambul, donde marcó de inmediato el mejor tiempo.

En 2007, también hizo su debut en un Gran Premio con BMW Sauber. Con el piloto titular Robert Kubica fuera por lesión, el piloto de reserva Vettel lo reemplazó para el Gran Premio de Estados Unidos en Indianapolis – y sumó enseguida su primer punto en el campeonato mundial.

Por qué BMW dudaba de las capacidades de Vettel

Pero hasta ahí llegó todo: BMW dejó ir a Vettel. Al explicar los motivos en el nuevo documental televisivo, Vettel dijo: "Durante mi etapa en Sauber, circulaba este 'rumor' de que Sebastian no era tan rápido y no era tan bueno. Y sí, puedo entender cómo la gente pudo haberse llevado esa impresión. Tal vez incluso había algo de verdad en eso, de alguna manera, porque necesité un poco de tiempo hasta que todo encajó".

"Después toda la situación dio un vuelco porque, del lado de BMW, no diría que había menos interés, pero simplemente no existía el mismo impulso detrás".

Lo que le faltaba era un camino claro hacia adelante: "Este es tu asiento. El año que viene haremos esto, al año siguiente haremos aquello".

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Photo by: Sutton Images

Cómo Vettel consiguió su oportunidad en la Fórmula 1 con Toro Rosso

Vettel encontró exactamente esa oportunidad dentro de la organización Red Bull: Apenas unas semanas después de debutar en la Fórmula 1 con BMW Sauber, se convirtió en piloto titular de Toro Rosso.

El exasesor de automovilismo de Red Bull Helmut Marko dijo en el nuevo documental sobre Vettel: "Gracias a Dios, la gente de Sauber no estaba convencida de las capacidades de Vettel, lo que significó que pudimos quedárnoslo. Y entonces quedó claro que allí había alguien que no solo tenía velocidad, sino que también era técnicamente capaz y estaba dispuesto a trabajar duro".

Según Vettel, su paso de BMW Sauber a Toro Rosso se decidió finalmente en lo más alto de Red Bull: "Al final, Dietrich Mateschitz puso el pie en el suelo y dijo: 'No dediquemos demasiado tiempo a discutir esto. Denle una oportunidad al chico. Si funciona, genial. Si no, no'".

La victoria de Vettel en Monza 2008 como punto de inflexión

Hasta qué punto funcionó quedó claro poco más de un año después de que Vettel se uniera a Toro Rosso: logró una victoria sensacional en el Gran Premio de Italia de 2008 en Monza – el primer triunfo en F1 para un equipo propiedad del grupo Red Bull.

En el documental sobre Vettel, Lewis Hamilton dijo: "Creo que fue un momento realmente decisivo, que mostró que este tipo tenía lo necesario para convertirse en campeón mundial".

Marko agregó que "fue por ese éxito que lo llevamos a Red Bull para el año siguiente".

Franz Tost, jefe de equipo de la Scuderia Toro Rosso, Dietrich Mateschitz y Sebastian Vettel, ganador con el Toro Rosso STR03 Ferrari, celebran en Monza 2008

Allí, Vettel también consiguió la primera victoria del equipo en la historia de la Fórmula 1 – antes de convertirse en campeón mundial por primera vez en 2010. Para entonces, BMW ya se había retirado de la Fórmula 1.

Vettel reconoció que una "cierta dosis de suerte" también había influido en cómo se desarrolló su carrera.

"Tener a las personas adecuadas alrededor en el momento justo, que ocurran las cosas correctas, y demás. Pero aun así tienes que rendir de la manera adecuada. Y creo que mucho de lo que llamamos suerte en realidad está en tus propias manos".

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