Vettel recibe una reprimenda por la camiseta LGTBI en Hungría

Los cuatro pilotos tuvieron que atender ante comisarios al acabar el Gran Premio de Hungría por "presuntamente no seguir las instrucciones del director de carrera" sobre el "procedimiento previo a la carrera".

Vettel que el jueves se mostró en contra de las políticas del gobierno húngaro y lució unas zapatillas con el arcoiris, símbolo del colectivo LGTBI, apareció este domingo con una mascarilla con esos colores y una camiseta con un mensaje que decía 'Same Love' ('El mismo amor'). Sin embargo, además de durante la ceremonia en la que a los pilotos se les permite mostrar mensajes reivindicativos, Vettel mantuvo esa camiseta durante el himno nacional de Hungría.

Lo mismo les pasó a Lance Stroll, Valtteri Bottas y Carlos Sainz, que también se quedaron con su camiseta de 'We Race As One' ('Corremos como un solo', el lema de la F1 contra el racismo desde 2020) durante el himno.

Los cuatro pilotos se reunieron con los comisarios y recibieron una reprimenda por violar el Artículo 12.2.1.i) del Código Deportivo Internacional de la FIA, que dice "no seguir las instrucciones de los oficiales relevantes para la conducta segura y ordenada del evento".

En el boletín que anunciaba la reprimenda, se admitía que los pilotos "se olvidaron de quitarse la camiseta de We Race As One a tiempo durante el himno nacional debido a la llegada de la lluvia”.

Esa misma frase se usó para hablar de Vettel, aunque el de Aston Martin no llevaba la camiseta de 'We Race As One' sino la del arcoiris.

Antes de declarar ante comisarios y el director de carrera Michael Masi, Vettel no se mostró nada arrepentido: "Escuché que es porque me dejé la camiseta puesta para el himno nacional".

"Estoy feliz si me descalifican. Pueden hacerme lo que quieran, no me importa. Lo haría de nuevo", declaró con orgullo.

Por su parte, la victoria de Esteban Ocon no está 100% garantizada después de que el francés también haya tenido que visitar a los comisarios por no seguir el procedimiento posterior a la carrera, al no poder regresar al parque cerrado después de ganar.