Vettel: "Räikkönen es el piloto con más talento que he conocido"

Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen fueron compañeros de equipo en Ferrari de 2015 a 2018, pero ninguno de los dos consiguió sumar títulos de campeón del mundo después de que las temporadas de Ferrari de 2017 y 2018 fueran sendos fracasos estrepitosos.

Sin embargo, su relación fue buena en todo momento, y Sebastian Vettel, que se retira este año, sólo pudo hablar en superlativos sobre el último campeón del mundo de Ferrari hasta la fecha.

"Kimi es el piloto con más talento que he conocido", dijo Vettel en el podcast Beyond the Grid. "Su ritmo bruto es, con diferencia, el mejor para él, y no sólo se nota en los coches de Fórmula 1".

"Si hubiera una serie en la que cada día los pilotos tuvieran que conducir un coche diferente, Kimi ganaría a todos después de 10 días. No tarda en acostumbrarse a un coche, en adaptarse a sus características".

"Sólo hay que poner el volante en sus manos y él sabrá qué hacer. A veces se podría decir que no es justo que no tenga que acostumbrarse a un coche nuevo, a la pista, a las condiciones, pero todo lo que necesita es el volante y boom".

Cuando se le preguntó si ese rasgo hacía a Räikkönen "insoportable", Vettel dijo que no era el caso.

"Creo que tuve la mejor relación de todos mis compañeros porque era muy directo. Nunca discutimos, ni siquiera cuando estábamos en una colisión. Hablábamos de lo que había pasado, de cuál de los dos se había equivocado, e incluso nos reíamos. No pasó nada que minara nuestra relación porque lo hablamos todo".

"Fue respetuoso desde el primer día. Me miró a los ojos, mientras que con otros tuve la sensación de que habían ofrecido su mano en vano para un apretón de manos, pero sus mentes estaban en otra parte. Kimi es una persona excepcional, no creo que hayamos perdido nunca una pelea", finalizó el alemán.