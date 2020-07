Vettel: Mercedes es rápido y Red Bull no ha mostrado su potencial

La primera jornada del Gran Premio de Austria 2020 dejó al alemán Sebastian Vettel en el cuarto puesto, aunque a seis décimas de lo realizado por Lewis Hamilton, pero con una mínima diferencia respecto al Racing Point de Sergio Pérez y con una ventaja que se mide en poco menos de dos décimas de segundo respecto al Renault de Daniel Ricciardo y el McLaren de Lando Norris.

“Fue un buen día de trabajo, no tuvimos problemas con los autos. El equipo se ha adaptado bien a los nuevos procedimientos y ha trabajado con la velocidad habitual, funcionando sin problemas”, dijo el alemán respecto a su primera jornada.

A pesar de la mínima diferencia de tiempo entre Ferrari, Racing Point, McLaren y Renault, Sebastian Vettel considera que los resultados de este viernes no deben ser vistos como algo definitivo, aunque admite que lo realizado por Mercedes los pone un escalón arriba.

“Mercedes parece ser el más rápido, mientras que el potencial de Red Bull aún no está claro y no creo que hayan demostrado todo lo que tienen".

“No hemos prestado mucha atención a Renault, McLaren y Racing Point. Siempre es difícil predecir con qué carga de gasolina están en la pista, pero mañana tendremos una idea más clara".

Vettel apenas fue 12° en la primera práctica ascendiendo ocho posiciones por la tarde. En comparación, Charles Leclerc fue décimo al inicio del día cerrando noveno, a 0.9 segundos de diferencia de Hamilton.

Con estos resultados, el alemán tiene en claro los puntos en los que deben atacar.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Nos falta adherencia y carga aerodinámica, y también algo en las rectas porque tenemos más resistencia. Tenemos una mezcla de estos problemas”.

“Por nosotros, espero pronto podamos estar en pelea. Los resultados de mañana obviamente serán más importantes. Trataremos de ser los líderes del grupo en el que estaremos ".

El monegasco Charles Leclerc reconoció que aún no están en el nivel deseado para pelear por la punta, y advirtió que la calificación será un duelo muy cerrado luego de las diferencias observadas este viernes.

“El equilibrio de nuestro monoplaza no es tan malo, pero tenemos que ponernos al día en cuanto al rendimiento absoluto. Nuestra falta de ritmo no depende de un elemento en particular, por lo que mañana probaremos varias soluciones”.

“La calificación será un gran espectáculo ya que estamos bastante cerca. Estamos listos para pelear con el cuchillo entre los dientes por lo que esta noche será esencial tomar las decisiones correctas para volver a la pista mañana con un auto más competitivo".