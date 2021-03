Vettel mantiene la misma presión a pesar de haber dejado Ferrari

Sebastian Vettel compareció por primera vez ante los medios este 2021 durante la presentación del nuevo Aston Martin AMR21 para esta temporada de la Fórmula 1. El cuatro veces campeón del mundo se mostró bromista, animado y con ganas de ayudar a los de Silverstone a progresar.

Después de las dos últimas temporadas para olvidar en Ferrari, Vettel reconoce que no estuvo a su mejor nivel y qué el es su peor crítico. Y deja claro que la presión no ha disminuido en Aston Martin.

"Obviamente, es un coche completamente nuevo para mí, es una filosofía completamente diferente. He pasado mucho tiempo con los ingenieros tratando de entender todas las diferencias, y no solo técnicamente, sino también procedimentalmente. Esperemos que no nos lleve mucho tiempo ponernos a tono", aseguró Vettel tras la presentación del AMR21.

"Creo que todavía hay mucho que hacer, mucho trabajo en general por delante de todos nosotros como grupo y como equipo, pero como he dicho, la emoción es probablemente la respuesta en una palabra".

Cuando se le preguntó si el hecho de dejar atrás Ferrari y toda la política que siempre ha rodeado al equipo de Maranello le permitirá disfrutar más, Vettel dejó claro que la presión no ha disminuido.

"No creo que haya siempre una relación entre la presión y el disfrute, creo que puedes disfrutar mucho cuando estás bajo presión, de hecho, yo mismo me pongo mucha presión y expectativas. Así que en ese sentido, nada cambia, la satisfacción que tienes cuando cruzas la línea, y has hecho un buen trabajo... eres tu primer y mejor juez. Así que eso no ha cambiado, no espero que cambie", aseguró.

"Y si hablas de presión, me encantaría tener toneladas de presión y poder luchar por el campeonato. En definitiva, eso es lo que me gustaría hacer. Obviamente, para nosotros este año es una situación diferente. Y creo que es un gran desafío. Y lo aceptamos".

Vettel volvió a insistir en que su 2020 "fue un reto" y que no estuvo contento con cómo rindió en su última temporada con Ferrari. Pero deja claro que no tiene remordimientos.

"Sinceramente, no fue sólo al final del año. Fue probablemente todo el año. Fue un reto, y no estoy contento con cómo fue el año pasado en términos de rendimiento, de mi rendimiento, pero lo he aceptado y no tengo ningún remordimiento. Obviamente hay cosas que no salieron bien y cosas que me hubiera gustado que salieran mejor y de forma diferente. En definitiva, estoy muy ilusionado con este año", dijo.

"Sé que no estuve a la altura de mis estándares, que es lo que realmente me importa. Nunca me ha importado lo que la gente piense o diga o, perdón, escriba. Por eso creo que es importante que yo mismo esté en paz con eso, y como he dicho, estoy deseando que llegue este año, y desde luego que tengo unas expectativas muy, muy altas".

Sobre si será capaz de adaptar el coche a su estilo de pilotaje ya desde la pretemporada y dónde espera que Aston Martin esté, Vettel se mostró precavido.

"No lo sé, cada coche se comporta de una manera. Te adaptas y todo eso. Es un año un poco extraño, porque las reglas cambian, pero no demasiado, y el año que viene va a ser una revolución, así que ¿cuántos de los recursos se gastan en este año en lugar de centrarse en el próximo? Será interesante ver lo que hace todo el mundo", apuntó.

Información adicional de Jonathan Noble, Luke Smith y Adam Cooper

Así luce el Aston Martin AMR21 de Sebastian Vettel para la F1 2021

Dale al Play y disfruta de cada rincón del Aston Martin AMR21

