Vettel y Leclerc, muy calmados ante la prensa

El Safety Car que apareció tras la rotura de motor de Valtteri Bottas lo cambió todo en el Gran Premio de Brasil. Eso hizo que Ferrari decidiera hacer un pitstop con Leclerc que acabó dejándolo con más opciones que su compañero Vettel.

El alemán se vio superado en el reinicio por Alex Albon y, con neumáticos menos frescos, también lo pasó Leclerc a falta de cinco vueltas. Vettel se pegó al auto de su compañero y en la segunda zona de DRS, la recta antes de la curva 4, inició la maniobra de adelantamiento. Sin embargo, se tocaron y ambos reventaron uno de sus neumáticos, quedando fuera de carrera.

Por radio los dos se mostraron muy enojados uno con el otro, pero luego, ante los medios, estuvieron mucho más calmados. Vettel no admitió su culpa y dijo que lo peor es el resultado que queda para Ferrari.

"No tenía mucho espacio a la derecha y obviamente tuve una mejor salida de la curva 3 e intenté pasarlo, eso es todo. Es una pena para el equipo, obviamente. No hemos terminado la carrera y eso es la prioridad. Es obviamente negativo para nosotros como equipo", explicó el tetracampeón.

Leclerc, por su parte, negó incluso el enojo y mostró pena por el desenlace de la carrera de Interlagos: "Enojado no estoy, pero sí estoy apesadumbrado por el equipo, porque ambos autos se han quedado fuera. Hasta entonces había sido una carrera buena".

Explicando la maniobra de la discordia, Leclerc dijo que adivinó lo que pasaría: "Ha sido un buen adelantamiento en la 1. Luego en la curva 3 tuve que cerrar porque sabía que Seb lo intentaría de nuevo".

"Lo hizo, se tiró al exterior, donde había poco espacio, pero dejé el espacio suficiente que él aprovechó, y luego hacia el final de la recta comenzó a echarme un poco hacia adentro, y estábamos muy cerca. Todo pasó muy rápido, y en cuanto se fue al interior nos tocamos y sufrí un pinchazo".

"Es una pena y lo siento mucho por el equipo. Es muy frustrante porque estaba contento con la carrera hasta entonces. A veces estas cosas pasan, tenemos que analizar la situación y yo tengo mi opinión".

Cuando se le preguntó si esto cambiaría su relación con Vettel, el monegasco dejó claro que no pasaría factura: "Todavía no he visto a Seb, pero estoy bastante seguro de que somos lo suficientemente maduros como para dejar eso atrás. Al final, ambos sentimos mucha pena por el equipo. Este es el resultado final, ambos autos no acabaron y eso es muy decepcionante. Para el futuro, dejamos eso atrás y seguiremos trabajando juntos".

Leclerc confirmó que habló con su jefe, pero no con su vecino de box: "Todavía no hablé con él. Lo hice con Mattia, pero eso es todo".

Galería: así quedaron los autos de Ferrari tras el incidente