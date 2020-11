Vettel: el 11° y 12° es más o menos donde pertenecemos en Bahréin

Los tiempos de la Q2 obtenidos por Sebastian Vettel en el Gran Premio de Bahréin muestra que él y Ferrari consiguieron un avance al ser siete décimas de segundo más rápidos en comparación de la tercera práctica libre, pero incluso con ello él y su compañero Charles Leclerc quedaron eliminados de la lucha por los 10 primeros.

El teutón se clasificó undécimo para su antepenúltima carrera con la casa italiana. Para el cuatro veces campeón del mundo la clave de su tiempo estuvo en la desventaja que encontró en el segundo sector.

“Fue una sesión muy apretada. Creo que el sector 2 no era ideal, primero porque yo estaba muy cerca de George (Russell) y tal vez eso no ayudó. Pero después de la parada estaba luchando para hacer que los neumáticos delanteros funcionaran en el sector final. Tal vez teníamos un poco más, pero el segundo sector no estaba muy limpio”.

“En general, creo que es más o menos a donde pertenecemos este fin de semana. Mañana es la carrera, y en la carrera no se trata de una vuelta, así que veremos qué podemos hacer”.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vettel indicó que para la carrera será importante conservar los neumáticos en su margen de operación ideal para evitar un alto desgaste que obligue a salir del plan establecido o que genere una reducción de ritmo en la parte final de la carrera.

“Esta pista es muy accidentada, muy dura con los neumáticos y la clave mañana será gestionarlos”.

“Creo que si somos astutos como un zorro tendremos una buena oportunidad, sino es así será una carrera demasiado larga. Sigo creyendo que hay muchas posibilidades de sumar algunos puntos”.

Para Charles Leclerc, quien largará 12°, la ‘ventaja’ de poder seleccionar sus neumáticos al no estar dentro de los 10 primeros no es una ventaja total.

“Somos los primeros en tener una elección libre de neumáticos, no sé cuánto nos podemos beneficiar de eso, porque estoy bastante seguro de que comenzar con el compuesto medio para los 10 primeros no es algo tan malo”.

El monegasco apuntó que aunque hicieron lo mejor posible y que el resultado era el reflejo de ese esfuerzo, hubo un aspecto que pudieron afectar su registro más rápido en el circuito de Sakhir.

“Creo que había un poco más porque siempre puedes hacerlo mejor, pero creo que ese es el mismo caso para todos, pero pienso que perdí un poco en la curva 4”.

Con información de Luke Smith

GALERÍA: Imágenes de Ferrari en Bahréin

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 1 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 4 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 5 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 6 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 7 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 8 / 10 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 10 / 10 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Related video