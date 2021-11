Vettel: Es un poco innecesario revisar la maniobra Verstappen/Hamilton

Verstappen y Hamilton fueron rueda a rueda mientras luchaban por la victoria en Interlagos el pasado domingo, lo que llevó a ambos coches a salirse en la curva 4 mientras Verstappen luchaba por mantener el primer puesto.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, se mostró enojado con los comisarios después de la carrera porque no le dieron a Verstappen una penalización e incluso ni siquiera iniciaron una investigación sobre la maniobra, pero se supo luego que el control de carrera no tuvo acceso a la cámara frontal del Red Bull.

Después de que se publicaran estas imágenes el martes, Mercedes anunció que solicitaría un derecho de revisión del incidente, con una audiencia fijada para este jueves en Qatar.

En caso de que el derecho de revisión tenga éxito, podría dar lugar a una sanción retroactiva para Verstappen que podría afectar al resultado del Gran Premio de Brasil.

Verstappen afirmó que tuvo problemas con los neumáticos desgastados al frenar en la curva, pero al final no pudo mantener a Hamilton detrás, quien finalmente superó a su rival 11 vueltas más tarde y se encaminó al triunfo.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo de F1, señaló que no vio el incidente entre Verstappen y Hamilton, y bromeó diciendo que estaba "una vuelta por debajo al menos".

El piloto de Aston Martin Racing dijo que había visto "un poco" las imágenes del incidente, diciendo: "Estaban luchando por el liderato, así que obviamente es la mayor lucha que se da en cada carrera".

Varios equipos han utilizado el sistema de derecho de revisión para intentar llevar a cabo una acción por parte de los comisarios, con pruebas nuevas y significativas.

Cuando se le preguntó si creía que el creciente uso del derecho de revisión era una buena tendencia, Vettel respondió: "No estoy involucrado. Pero creo que es un poco innecesario".

"Creo que el tiempo va en una dirección, así que ¿qué cambia? No creo que nada cambie. Creo que Lewis condujo una gran carrera. Ganó. Fue más rápido. Eso es todo".

Fernando Alonso, de Alpine, evitó comentar demasiado sobre el asunto, diciendo que no tiene una opinión "porque es muy diferente cada vez", pero dudó que hubiera acciones adicionales.

"No debería pasar nada ahora", dijo Alonso. "No sé exactamente si fue muy grave, pero los comisarios consideraron que no había ninguna sanción allí, no habrá ninguna sanción, supongo".

El ex compañero de Verstappen en Red Bull, Daniel Ricciardo, lo calificó como una batalla "dura" y "ajustada", y entendió por qué Verstappen luchó tanto como lo hizo para intentar mantenerse por delante.

"Ya sea que la maniobra fue juzgada bien o mal, luchando por una victoria y supongo que el campeonato en esta etapa, vas a tratar de luchar todo lo que puedas, y tratar de hacer todo lo posible para mantener esa ventaja", dijo Ricciardo.

"Obviamente, ese se llevó a los dos, así que tal vez fue más allá del límite".

"Diría que es demasiado duro, porque nadie hizo la curva. Así que se podría decir eso. Pero creo que el enfoque no ha cambiado".

"No estoy en esa posición, luchando por un título mundial, (pero) creo que vas a luchar hasta el final. No sé si eso cambiará si se repite".