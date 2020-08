Vettel pide mantener la calma ante la situación de Ferrari

Ferrari sale sin puntos de Spa-Francorchamps y con la sensación de haber tocado fondo, tras caer ambos pilotos en Q2 y lograr un 13º puesto como mejor resultado.

El SF1000 se mostró incapaz en las rectas de la pista belga, y tanto Vettel como Leclerc tuvieron que ver cómo equipos a priori inferiores les superaban una y otra vez, dejándoles como la octava escudería del fin de semana, solo delante de Haas y Williams.

Mientras Leclerc no pudo ocultar su frustración, Vettel prefirió tratar de buscar el aspecto positivo, aunque en domingos así sea complicado encontrarlo.

"Por un lado, Spa es una de las pistas que requieren más potencia, y este año hemos tenido problemas de potencia, así que esperábamos quedarnos un poco atrás. Pero por otra parte, estuvimos por detrás de gente respecto a la que en las últimas semanas éramos bastante más rápidos en carrera. Hablo de Sauber y Haas", resumió el tetracampeón.

"Así que probablemente hay algo que no está completamente claro y creo y espero que sea específico de Spa, pero tenemos que trabajar duro, ya que hay muchas lecciones que sacamos de este fin de semana. Así que tenemos que asegurarnos de mantenernos fuertes, seguir juntos y hacerlo lo mejor que podamos".

Aunque en Monza no habrá público y en Mugello solo 3000 espectadores, las dos siguientes carreras de la F1 serán en Italia, territorio Ferrari. Serán, de hecho, el gran premio número 999 y 1000 de la Scuderia en la historia del mundial.

"Tenemos dos carreras importantes para el equipo en las próximas dos semanas, así que ahí es donde nos tenemos que centrar, pero también tenemos que ser realistas, ya que no podemos esperar milagros. El paquete es el que es, no somos tan fuertes como quisiéramos, por lo que debemos mantenernos optimistas y ver las cosas buenas, incluso aunque en este momento no haya muchas", continuó Seb.

Vettel echará de menos a la afición en Monza, donde logró en 2008 su primer triunfo en Fórmula 1, con Toro Rosso: "Me trae buenos recuerdos, allí fue mi primera victoria hace unos 12 años. Tengo que mirar a mi pasado, pero también a mis grandes recuerdos de los últimos años con tantos aficionados. Este año será muy diferente, así que creo que necesitaríamos apoyo, pero es una situación diferente en la que estamos. Es Monza y significa mucho para el equipo y para nosotros, así que tendremos que seguir luchando".

Por último, cuando le preguntaron si un fin de semana así era frustrante para un piloto, Vettel evitó cargar contra el coche o el equipo: "Probé muchas cosas en la carrera en cuanto a pilotaje para tratar de evitar los problemas del monoplaza, pero simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos".

"No se pueden realizar milagros durante la carrera. Puedes trabajar un par de décimas, pero creo que era difícil tener un ritmo decente en esta carrera y este fin de semana. Como dije, hay muchas cosas que hemos aprendido y tenemos que mantener la calma y no frustrarnos, porque la frustración generalmente no nos lleva a ningún lado".

