Vettel: la gestión de neumáticos ayudó al primer podio con Aston

Vettel fue uno de los pilotos que no pudo completar su segundo intento en la Q2 del sábado por una bandera roja, cayendo eliminado. Eso le obligó a salir 11º, pero no pareció importarle este domingo, cuando mostró un gran ritmo y logró acabar segundo ante el drama de los líderes Verstappen y Hamilton.

Cuando llegó a la recta principal para ver la bandera a cuadros, el piloto acercó el coche al muro, donde numerosos mecánicos de Aston Martin celebraban un gran resultado que sabía a victoria, como se vio luego en la celebración.

Era el podio 122º de Vettel en Fórmula 1, con un cuarto equipo diferente. Es el segundo piloto con más podios en la historia de Ferrari, dio el primero a Toro Rosso y ahora el primero a Aston Martin, aunque hay que recordar que ese equipo ya había logrado cuatro en 2020 como Racing Point.

“Estoy en la luna", admitió al bajarse del coche. "Creo que esto es genial, obviamente un podio... No esperábamos eso cuando llegamos aquí".

Antes incluso de ese resultado, Vettel aumentó su cuenta de vueltas lideradas en Fórmula 1, alargando su primer relevo y rodando al frente y con buen ritmo durante varios giros. Al salir 11º, pudo montar un nuevo juego de blandos, y cree que eso le ayudó.

“Creo que en cuanto a la estrategia, obviamente siempre es mejor salir más arriba. El neumático nuevo está claro que no nos vino mal, porque otros tuvieron que salir con gomas con un par de vueltas".

“Así que nos ayudó a ir más largo, pero conservamos realmente bien los neumáticos y creo que ese fue el secreto, más el ritmo que teníamos. Creo que en la carrera el coche fue bien y esa fue la clave para seguir progresando y avanzando".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, 2nd position, is cheered over the line by his team

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images