Vettel: "Los F1 actuales son demasiado pesados"

Los Fórmula 1 han ganado casi 150 kilos en los últimos 11 años. El aumento en medidas de seguridad y la llegada de los motores turbo híbridos han sido clave en tal aumento de peso, pero aun así son muchos los que piensan que debe haber un punto intermedio.

Quienes más sufren ese cambio de fisionomía de los coches son los pilotos, que son quienes los utilizan y sienten las diferentes sensaciones respecto a los monoplazas de épocas anteriores.

Vettel, que debutó en Fórmula 1 en 2007 y desde 2008 es un fijo de la parrilla, recordó sus primeros años cuando se le preguntó qué piensa de los monoplazas actuales (que este año subirán aún más de peso por un segundo medidor de flujo de combustible).

"Creo que los autos son fenomenales en cuanto carga aerodinámica, y es increíble cuánta carga aerodinámica tenemos y las velocidades que se alcanzan, lo rápidos que son los F1 en curvas de alta y media velocidad", respondió el de Ferrari en una entrevista con Motorsport.com.

"Pero a baja velocidad se nota el peso, lo sientes cuando trazas una chicana o una horquilla y llevas el auto de un lado a otro. Ahora los monoplazas son, en mi opinión, demasiado pesados".

Vettel comprende las razones tras el aumento de peso, pero expresa su deseo de que se busquen alternativas: "Creo que podríamos deshacernos de parte de la carga aerodinámica, no la necesitamos, queremos tener coches más ligeros. En general, seguiríamos logrando los mismos tiempos por vuelta, e incluso podríamos ir más rápido".

"Llegamos a esto por la nueva unidad de potencia y todo el extra que supone. Obviamente, algunas son medidas de seguridad, y eso está bien. El Halo pesa como 10 kilos. Quizás se puede hacer un poco más ligero, y aún así puede ser muy resistente".

"Lo que digo es que con algunas cosas probablemente sea justo que haya más peso, pero otras se pueden debatir. Recuerdo que aquellos coches suponían una gran sensación al tener solo 600-620 kg. Ahora el mínimo al que llegas es 750".

Por último, Vettel puso como ejemplo el peso de los karts para señalar la sensación que le gustaría tener en la Fórmula 1: "Si subes a un kart, obviamente, lo que más te sorprende, porque no tienes tanta potencia, es el peso. Hay tan poco peso que puedes maniobrar el kart y ser muy, muy rápido. Sí, obviamente no tienes aerodinámica, así que no eres lo suficientemente rápido. Pero eso es un poco lo que nos falta. Ese sentimiento de 'jugar', ya sabes".

