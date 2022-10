Vettel extrañará "la adrenalina" de la vuelta final con Magnussen

Mientras Aston Martin disfrutaba de un sorprendente rendimiento en el Circuito de las Américas de Austin, Vettel y su compañero de equipo, Lance Stroll, competían por ser el mejor del resto en los primeros compases del Gran Premio de Estados Unidos del domingo.

Pero luego el día de Stroll terminó antes de tiempo al chocar con Fernando Alonso, lo que le supuso al canadiense una penalización de tres puestos en la parrilla de salida de México, y la carrera de Vettel también estuvo a punto de venirse abajo debido a una lenta segunda parada en boxes.

Sin embargo, el alemán, que se retirará de la Fórmula 1 al final de esta temporada tras una brillante carrera, remontó hasta la octava posición con un par de sorprendentes adelantamientos por el exterior de Alex Albon y Kevin Magnussen en la última vuelta de la carrera.

Aunque Vettel subrayó que su decisión de poner fin a su carrera en la F1 "estaba tomada", admitió que "echará de menos la adrenalina" de las últimas vueltas en Austin.

"Obviamente, echaré de menos estos momentos. Eso no es un secreto", dijo el tetracampeón del mundo.

"Pero he pensado mucho para tomar esa decisión y también he pensado en estos momentos que echaré de menos como la adrenalina y demás. Obviamente, una parte de mí lo echará mucho de menos, pero otra parte está ansiosa por lo que viene".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel dijo que fue una "sorpresa total" que el Aston Martin fuera más rápido que sus rivales durante todo el fin de semana. Pero el AMR22 carecía de la velocidad punta necesaria para realizar adelantamientos con la ayuda del DRS.

Por lo tanto, tuvo que ser audaz atacando a Albon y Magnussen en el último sector, haciendo adelantamientos casi idénticos en la cuádruple curva a derechas.

"Fue una sorpresa ser más rápido que los McLaren y los Alpine", admitió. "Hemos cuidado bien los neumáticos, pero no creo que sea el factor principal".

"Obviamente, sin el pitstop lento habríamos sumado el doble de puntos. A cambio, al menos he tenido una carrera divertida, y hemos podido recuperar algunos puntos".

"Desgraciadamente, no teníamos el ritmo en las rectas para adelantar a los rivales cómodamente, así que tuve que intentar algo inusual, ya fuese en las frenadas o en puntos inusuales. Lo hice, y funcionó".

"Me he divertido y he tenido batallas muy reñidas, especialmente con Kevin al final. Él es uno de los pilotos a los que más difícil es adelantar de toda la parrilla, pero me ha dejado el espacio justo y ha sido muy divertido para los dos".

