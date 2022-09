¿Vettel estuvo cerca de regresar a Red Bull? Él responde

Sebastian Vettel ganó sus cuatro títulos mundiales durante su etapa de seis temporadas en Red Bull, entre 2009 y 2014, antes de unirse a Ferrari en 2015.

Ferrari optó por no renovar el contrato de Vettel cuando expiró al final de la temporada 2020, allanando el camino para que el piloto alemán cambiara a Aston Martin para el año siguiente.

A Vettel se le relacionó con un posible regreso a Red Bull y posteriormente se supo que había tenido una conversación con el asesor del equipo de Milton Keynes, Helmut Marko, pero el director del equipo Red Bull, Christian Horner, lo descartó como una opción viable durante el verano de 2020.

El equipo acabó contratando a Sergio Pérez -que se convirtió en agente libre cuando Aston Martin decidió fichar a Vettel- cuando optó por sustituir a Alex Albon al final de la temporada 2020.

Vettel fue preguntado por Motorsport.com en Monza sobre la seriedad de las conversaciones con Red Bull tras su salida de Ferrari, pero dijo que nunca fue una perspectiva firme.

"Tomé la decisión de unirme a Aston Martin antes de que creo que estuviera realmente en discusión que Alex se fuera", dijo Vettel.

"Así que nunca estuvo realmente cerca. Pero, por supuesto, conozco a Christian y a Helmut. Así que por supuesto, tuve una breve charla con ellos, pero nunca nada realmente serio.

"Y también sabía que si fuera, si hubiera sido una opción o algo serio, al menos lo habríamos hablado. Pero nunca se llegó a ese punto.

"Así que, obviamente, un par de meses más tarde, se podría mirar hacia atrás y decir qué hubiera pasado si, y así sucesivamente. Al final, estoy feliz con la decisión que tomé”.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H Photo by: Erik Junius

Vettel se retirará de la Fórmula 1 al final de la temporada, dejando a Aston Martin después de dos años que lo han visto anotar su mejor resultado desde el cambio de marca para 2021 con el segundo lugar en Azerbaiyán el año pasado. 2022 ha resultado más difícil para Aston Martin, pero Vettel dijo que no se arrepentía de su decisión de unirse al equipo.

"Esperábamos ser más competitivos el año pasado y este año, pero no fue así", dijo Vettel.

"Estoy muy contento con la forma en que el equipo ha progresado y [cómo] estamos trabajando juntos. Así que, obviamente, no es el sueño hecho realidad, correr en las posiciones que estamos corriendo, pero ha sido un reto.

"Creo que lo he aceptado y he intentado sacarle el máximo partido".

Vettel aún no ha confirmado ningún plan posterior a la F1, aparte de aparecer en la Carrera de Campeones en enero, y dijo que actualmente "no está considerando nada" que mantenga cualquier vínculo con el paddock de la F1, como un papel no relacionado con la conducción.

"El tiempo dirá qué es lo que se puede hacer, si hay una oferta de esa naturaleza o no", dijo.

"Entonces veré cómo me siento. De momento, estoy bastante contento de dedicar más tiempo a otras cosas y de ver más a los niños y cosas así.

"Luego el tiempo dirá si me aburro dentro de tres meses o tres años. No lo sé. Así que ya veremos".