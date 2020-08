Vettel: la estrategia de Ferrari no tenía ningún sentido

El piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, cayó al último lugar de la parrilla en la primera vuelta, después de trompear en la primera curva, pero poco a poco fue remontando durante el GP del 70º Aniversario de la Fórmula 1.

Sin embargo, la estrategia de Ferrari le metió en tráfico, y dejó clara su frustración a través de la radio del equipo, sugiriendo que el equipo lo había "arruinado".

Al final, Vettel no pudo pasar del 12º puesto, mientras que su compañero, Charles Leclerc volvió a rendir al máximo nivel para acabar cuarto.

Reflexionando sobre su mensaje de radio, Vettel dijo a Sky F1: "Hablamos esta mañana que no había sentido en parar sabiendo que saldríamos en tráfico, y eso es exactamente lo que hicimos".

"También montamos el duro, que solo utilizamos unas 10 vueltas, posiblemente ni siquiera tantas. Así que no tuvo ningún sentido".

"Quiero decir, ¿por qué poner el duro para 10 vueltas y luego el medio para otras 20? Me quedé sin neumático hacia el final. Así que hablamos exactamente de eso. Imagino que no es el mejor trabajo que pudimos hacer hoy".

Sebastian Vettel, Ferrari en Parc Ferme mirando el monoplaza de Max Verstappen, Red Bull Racing RB1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Los problemas de Vettel en Silverstone ya comenzaron la semana pasada, con casi idénticas complicaciones en el GP de Gran Bretaña, donde nunca estuvo cómodo con el coche.

Aunque se sintió mejor con el SF1000 esta vez, aseguró que sus tiempos por vuelta no reflejaron ninguna mejora.

"Sinceramente, creo que mi ritmo fue el mismo en ambas carreras en Silverstone, no creo que haya ninguna mejora. Las sensaciones son un poco mejores que la semana pasada, pero el rendimiento fue el mismo", comentó.

"Y esa es la clave, pero no puedo hacer mucho al respecto. Tendré que seguir dando el máximo y mantener la calma tanto como sea posible, mirando al próximo fin de semana".

"Hemos pasado dos semanas muy malas. No sé qué pasó con el ritmo. Es un poco extraño. Ciertamente, no es el mejor día de mi vida, es un poco frustrante", añadió.

"Intenté hacer algo hoy, pero el trompo en la primera vuelta no ayudó. No sé qué pasó, porque traté de mantenerme lejos de los problemas, pero sentí un golpe. Debió ser el piano, y eso me hizo perder agarre y derrapar. Me pilló por sorpresa".

