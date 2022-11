El paddock de la F1 despidió a Vettel de una forma especial

Antes de su última carrera en Fórmula 1 este domingo, Vettel organizó una salida en grupo -llamada "Corre con Seb"- para todos los que trabajan en el paddock de la F1.

Alrededor de 200 personas participaron en el evento grupal, en el que el invitó a la gente a correr, andar o incluso a subirse a la parte trasera de un camión turístico con plataforma, que también recorrió el circuito del GP de Abu Dhabi.

A Vettel se le unió el piloto de Haas, Mick Schumacher, y ambos completaron la mayor parte de la vuelta juntos, mientras que Charles Leclerc, ex compañero de Vettel, asistió a la salida para la foto de grupo junto con el director general de la F1, Stefano Domenicali.

Los asistentes recibieron camisetas especiales para la carrera en las que se leía "Danke Seb" (Gracias Seb) y con una silueta de la mítica foto de Vettel inclinándose ante su coche Red Bull RB9 tras conseguir su cuarto mundial en el Gran Premio de India de 2013. A su vez, en la camiseta de Vettel ponía "Danke F1".

"Corre a tu ritmo, tómatelo con calma, ve tan rápido como quieras, es algo bonito para hacer juntos", dijo Sebastian Vettel antes de la salida.

"Gracias a la Fórmula 1 por todos estos años, y gracias a toda la gente del paddock. Viajamos todo el año juntos, pensé que era una bonita idea invitar a todo el mundo".

Para acompañar a la gente que corría durante los 5,2 km del circuito Yas Marina, el padre de Vettel, Norbert, conectó su iPod al sistema de megafonía de la pista y puso canciones como Wonderwall y Don't Look Back In Anger de Oasis, Drops of Jupiter de Train y Blitzkrieg Bop de Los Ramones.

Vettel se quedó hasta el final de la carrera para aplaudir a la gente que cruzaba la meta antes de hablar con los participantes, posar para fotos e incluso firmar algunas camisetas y pases de prensa.

Aston Martin también organizó un evento especial de bebidas para el paddock antes de la carrera, que incluía botellas personalizadas de cerveza Peroni en las que se podía leer "Grazie Seb". También había una pancarta para que la gente firmara y dejara mensajes a Vettel, agradeciéndole su contribución a la Fórmula 1 a lo largo de los años.

Las antiguas escuderías de Vettel, Red Bull y Ferrari, también han organizado actos para el piloto alemán este fin de semana. Ferrari regaló a Vettel una cubierta de motor firmada en una presentación durante la cual habló en italiano con el equipo, mientras que Red Bull también celebró un pequeño homenaje para obsequiarle con un endplate de alerón trasero firmado.

Sebastian Vettel, Aston Martin, es acompañado en una carrera alrededor del circuito por Mick Schumacher, Haas F1 Team, con buenos deseos como parte de su despedida en su último Gran Premio Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images