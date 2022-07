Vettel, desconcertado por la falta de ritmo de Aston en Silverstone

Por segunda vez consecutiva, la F1 disputó una clasificación en mojado y, como en Canadá, Aston Martin naufragó y Vettel cayó eliminado a las primeras de cambio. Pero si en Montreal se debió a un mal cálculo del equipo con los neumáticos, el problema fue más profundo este sábado en Silverstone.

En general, el coche verde no tuvo ritmo por cúmulo de consecuencias, y tampoco ayudó otro contratiempo que sufrió el tetracampeón del mundo.

Ante la posibilidad de que lloviera más, todos los equipos menos Alpine salieron a pista nada más empezar la Q1, entre ellos Aston Martin con sus dos pilotos. Sin embargo, pronto Vettel se sumó a Fernando Alonso y Esteban Ocon en el pitlane, y de hecho acabaron siendo los tres con menos vueltas en esa primera ronda.

Sebastian Vettel reveló que había perdido tiempo porque tuvo que volver al pitlane con un problema en el visor de su casco que incluso le obligó a quitarse el casco y a ponerse uno de repuesto.

"En realidad tuve un problema con la visera, y tuve que cambiar el casco. Así que fue una parada no planeada", explicó.

Sin embargo, dejó claro que no fue eliminado por esa razón: "No, tuvimos mucho tiempo después, así que no me arruinó nada esa parada extra".

Vettel, que saldrá 18º mientras su compañero Lance Stroll se clasificó último (20º) se mostró decepcionado con el rendimiento del coche, y sin comprender cómo pudieron acabar detrás de todos sus rivales.

"Simplemente no parecíamos ser lo suficientemente rápidos", dijo Sebastian Vettel. “Perdimos mucho tiempo. Y supongo que en todas partes durante la vuelta. Es decir, en cuanto al equilibrio tuve mucho subviraje en el coche y esperaba poder girar bien".

"Pero no creo que ese fuera el problema principal. Por alguna razón, no pudimos generar el agarre que deberíamos haber tenido. Y luego no puedes girar el coche, y entonces tu perspectiva sobre la tracción no es muy buena. Así que todo va con retraso, y una cosa se suma a la otra, así que no es genial".

Este era un fin de semana que Aston Martin tenía marcado en rojo en el calendario, con una importante actualización en el coche de la que esperaban medio segundo de mejora.

El equipo corre en casa (más aún que otras escuderías), ya que tiene su sede en Silverstone, y lo veían como un evento en el que convencer a Vettel de renovar su contrato para 2023. Sin embargo, no han empezado con buen pie.

"Creo que es difícil de explicar porque por la mañana creo que el autoe se sintió bien en términos de equilibrio", lamentó. "Pero creo que Silverstone es una pista muy sincera en cuanto a mostrarte dónde estás, y veremos el domingo cómo es nuestro ritmo en carrera".

"No creo que todavía podamos juzgar las actualizaciones, pero está claro que no ha sido un paso grande adelante y directo. Así que todavía hay algunas cosas que debemos entender".

Con respecto a la carrera, añadió: "Tenemos que ser realistas. Simplemente no parecemos ser muy competitivos este fin de semana. Así que será difícil sumar puntos, pero tiene que ser ese el objetivo, y ya veremos. Quizás un coche de seguridad juegue a nuestro favor esta vez. No lo sé".