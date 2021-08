Vettel descalificado del GP de Hungría y Sainz sube al podio

Vettel terminó segundo en el Hungaroring, por detrás de Esteban Ocon, ganador por primera vez, y con ello consiguió su segundo podio de 2021 para su nuevo equipo.

Tras cruzar la línea de meta, Vettel aparcó su coche a un lado de la pista en la curva 12 después de que Aston Martin le ordenara por la radio parar el monoplaza. Más tarde se supo que el alemán no completó la vuelta de enfriamiento por falta de combustible en su coche.

Durante las verificaciones posteriores a la carrera, la FIA no pudo tomar una muestra de un litro de combustible del Aston Martin de Vettel para comprobar la gasolina, una medida que es exigida por el reglamento.

El delegado técnico Jo Bauer remitió el asunto a los comisarios, declarando que "sólo se pudo extraer una muestra de 0,3 litros" de combustible del coche.

Esto incumplía el artículo 6.6.2 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1 de 2021, que dice que "los competidores deben asegurarse de que se pueda tomar una muestra de 1,0 litros de combustible del coche en cualquier momento del evento".

Posteriormente, Aston Martin intentó extraer la muestra de un litro requerida bajo la supervisión de la FIA, pero no lo consiguió, lo que significó que Vettel fue descalificado.

En su veredicto, emitido a las 22:00 hora local, los comisarios de la FIA señalaron: "El equipo tuvo varias oportunidades para intentar extraer la cantidad necesaria de combustible del depósito, sin embargo sólo fue posible bombear 0,3 litros”.

"Durante la audiencia en presencia del Delegado Técnico de la FIA y del Director Técnico de la FIA, el director del equipo Aston Martin declaró que debían quedar 1.44 litros en el depósito, pero no eran capaces de extraerlo. Esta cifra se calcula utilizando el modelo FFM o inyector”.

"Dada esta situación, el coche #5 no cumple con los requisitos del Art. 6.6 del Reglamento Técnico de la FIA. De acuerdo con el Art. 6.6.2 los competidores deben asegurarse de que una muestra de 1,0 litros de combustible puede ser tomada del coche en cualquier momento. El procedimiento se siguió, sin embargo, la muestra de 1.0 litro de combustible no pudo extraída”.

Aston Martin tiene derecho a apelar la decisión de los comisarios, pero aún no está claro si lo hará.

La decisión es una ayuda para Lewis Hamilton y Mercedes en la lucha ante Max Verstappen y Red Bull, ya que el británico asciende a la segunda posición y aumenta su ventaja en el campeonato de seis a ocho puntos, Verstappen también anota un punto extra al subir a la novena posición.

Carlos Sainz, de Ferrari, hereda el último puesto del podio, mientras que el dúo de Williams, Nicholas Latifi y George Russell, también se beneficia enormemente al sumar dos puntos extra cada uno, llevando el total del equipo a 10.

Kimi Raikkonen, de Alfa Romeo, asciende a la 10ª posición y consigue el último punto.

Antes de su descalificación, Vettel, que también recibió una reprimenda por llevar una camiseta en apoyo de los derechos LBGTQ+ durante la ceremonia del himno nacional húngaro, dijo que estaba "decepcionado" por no haber podido superar a Ocon en la competencia.

"Estoy un poco decepcionado porque sentí que era un poco más rápido la mayor parte de la carrera", dijo Vettel. "Pero Esteban no cometió ni un solo error y yo no me acerqué lo suficiente”.

"Obviamente, es un gran resultado para nosotros, pero cuando estás tan reñido, siempre buscas la victoria más que el segundo puesto”.

Vettel sufrió por última vez una situación similar en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, cuando era parte de Red Bull y quedó excluido de la clasificación por no proporcionar una muestra de combustible lo suficientemente grande.