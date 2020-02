Vettel señala la debilidad de Ferrari contra sus rivales

Vettel completó su última tanda extendida en el Ferrari 2020 el jueves antes del comienzo de la temporada, acumulando 144 vueltas, consiguiendo el mejor tiempo del día. Pero el registro del alemán fue aún más de un segundo más lento que la mejor vuelta general, establecida por Valtteri Bottas en su Mercedes la semana pasada.

Ferrari ha minimizado sus posibilidades en la primera parte de la temporada a lo largo de las pruebas, diciendo que está un paso por detrás de Mercedes y Red Bull. El equipo se centró en mejorar la capacidad de curva del nuevo coche, un punto donde el año pasado tuvo problemas, pero con ello parecen haber comprometido su rendimiento en velocidad punta.

Preguntado por Motorsport.com sobre el rendimiento en las curvas, Vettel explicó que aunque el coche había mejorado en esta área, ahora estaba en la parte trasera de la velocidad en línea recta.

"Podemos sentir que el coche es mejor, creo que el Sector 3 se siente mejor", dijo Vettel. "También sabemos que viene con un costo. Todavía tenemos algo de trabajo por hacer, somos más lentos de lo que queremos en las rectas porque tenemos más downforce”.

"Somos conscientes de ello, pero el objetivo era poner más downforce en el coche, lo cual creo que hicimos. El sector 3 se siente mejor, pero obviamente al salir del sector 3 y bajar a la curva 1 no se siente tan bien como el año pasado”.

"Ciertamente en las curvas es donde se siente la diferencia, y donde mejoramos, pero parece que otros son incluso un poco más rápidos. Ahí es donde estamos, así que hay mucho trabajo por hacer."

Vettel dijo que la decisión de favorecer a un coche con mayor downforce es para ayudar al rendimiento de Ferrari en el día de la carrera. El equipo obtuvo nueve poles positions el año pasado, pero sólo ganó tres grandes premios.

"Trabajamos muy duro durante el invierno, y creo que nuestro coche es un paso adelante. Actualmente viene con un poco más de resistencia, pero creo que somos conscientes", dijo Vettel. "Estamos presionando tanto como podemos para deshacernos de la resistencia y hacerla más eficiente. Pero también creemos que el día de la carrera, nos da una ventaja en la forma en que está configurado ahora, así que ya veremos”.

"Creo que será clave para obviamente desarrollar el coche, especialmente porque parece que no somos los más rápidos en este momento."

Mercedes insinuó la semana pasada que Ferrari había estado deliberadamente llevando su unidad de potencia a un nivel bajo - algo que el equipo negó - para restarle importancia a su verdadero ritmo.

Aunque Vettel admitió que era "difícil comparar" a los equipos de punta dados sus diferentes programas de pruebas, dijo que el rendimiento de Ferrari aún no había hecho mucho para impresionar al paddock de la F1.

"Creo que si miras a los grandes equipos, entonces nadie está realmente tratando de hacer algo elegante", dijo Vettel. "Creo que la mayor parte del trabajo se hace en segundo plano y no se ve realmente. Tengo curiosidad por ver realmente dónde estamos en Australia”.

"No estoy preocupado, y si es así entonces es así, pero lo sabremos en un par de semanas, no ahora, no mañana."